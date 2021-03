Jamais donné partiellement renfloué, mais le canal de Suez reste bloqué – .

Lorsque la nouvelle a éclaté qu’un cargo avait bloqué le canal de Suez il y a quelques jours, cela ressemblait à une blague au début. Mais avec chaque jour et chaque mème qui passait, il devenait de plus en plus clair que le problème était assez grave. Il ne s’agissait pas seulement d’Ever Given, le navire géant avec sa proue et sa poupe fermement empalées des côtés opposés du canal. L’une des routes commerciales les plus fréquentées du monde a été bloquée, de nombreux bateaux ne pouvant la traverser dans les deux sens. Un embouteillage s’est ensuivi au moment où les fonctionnaires se sont précipités pour déterrer l’Ever Given des plages, le renflouer et l’envoyer sur son chemin. Tôt lundi, heure de l’Égypte, les équipes travaillant 24 heures sur 24 pendant près d’une semaine ont enfin réussi à voir des résultats. L’Ever Given est partiellement renfloué, mais le navire n’est pas prêt à bouger car le sauvetage est loin d’être terminé.

Les équipes de sauvetage travaillent sur terre et sur l’eau depuis cinq jours et cinq nuits, rapporte le New York Times, mais ce n’est pas seulement leur travail acharné qui a ramené l’Ever Given à flotter. La lune et les marées ont joué un rôle comme nous. Alors que les ouvriers déblayaient des millions de tonnes de terre autour du bateau, le niveau de l’eau a augmenté et le navire s’est déplacé. Le niveau de l’eau a augmenté de 18 pouces et la prochaine marée haute était prévue pour 11 h 42, heure locale.

Photo aérienne du bâton d’arc d’Ever Given sur la rive ouest du canal de Suez. Source de l’image: YouTube

L’Autorité du canal de Suez a déclaré que la poupe, l’arrière du navire, était maintenant à 300 pieds du rivage. Mais même si le navire se déplaçait, il n’était pas clair si la saillie massive d’étrave qui se trouve sous la ligne de flottaison avait été libérée. Il pourrait encore être coincé dans l’argile ou la saleté. Selon Peter Berdowski, l’arc était coincé «solide comme le roc».

Berdowski est le PDG de Royal Boskalis Westminster, qui a été nommé pour aider à déplacer le navire. «Le navire est comme une baleine géante que nous devons glisser de la plage, de nouveau dans l’eau», a déclaré lundi Berdowski à la chaîne hollandaise NOS. «Nous ne devrions pas commencer à applaudir pour l’instant.»

RUPTURE: le navire EVER GIVEN a été DÉBRANCHÉ et a emménagé dans le canal #Suez après 6 jours !! L’équipage égyptien a réussi à le faire flotter il y a quelques instants. Il est 5h42 du matin là-bas: pic.twitter.com/GoMlYjQerL – Joyce Karam (@Joyce_Karam) 29 mars 2021

D’autres navires sont toujours ancrés autour du canal de Suez, attendant que l’Ever Given soit secouru. Ils pourraient transporter n’importe quoi, des voitures au pétrole en passant par le bétail et les biens de consommation. Certains des navires en route vers Suez ont décidé de prendre le long chemin et de faire le tour de l’Afrique, un voyage qui ajoutera des semaines au voyage et plus de 26 000 dollars par jour en carburant.

L’effort massif pour libérer l’Ever Given consiste en 11 remorqueurs qui aident à déplacer le navire. Des dragues ont nettoyé la saleté et l’argile autour de la proue et de la poupe, y compris une machine capable d’extraire 2 000 mètres cubes de matériau par heure. Des pompes de grande capacité prélèvent de l’eau des réservoirs de ballast d’Ever Given pour réduire son poids. L’effort comprend également des équipes de terrain qui creusent autour du navire pour le libérer des plages.

L’arc de l’Ever Given coincé dans la rive ouest, avec une équipe au sol travaillant pour le dégager. Source de l’image: YouTube

Par ailleurs, des équipes de plongeurs ont inspecté la coque lors des opérations de sauvetage, à la recherche de dommages. Placé en diagonale à travers le canal, l’Ever Given risque également de se fissurer.

Une fois que le navire est entièrement flotté, les remorqueurs pourront le repousser en toute sécurité. Il pourrait s’écouler des jours avant que le trafic régulier ne reprenne dans le canal de Suez, ce qui pourrait entraîner des retards supplémentaires d’expédition des marchandises bloquées en mer. Les analystes de la navigation estiment que le blocage du canal de Suez retient près de 10 milliards de dollars d’échanges chaque jour. Plus de 300 autres navires sont bloqués à l’extérieur du canal.

On ne sait toujours pas ce qui a causé l’accident. Les opérateurs d’Ever Given citent des vents violents et une tempête de sable, mais d’autres experts ont également déclaré que des erreurs techniques et humaines auraient pu jouer un rôle.

