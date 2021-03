Jamais donné un navire libéré des rives du canal de Suez ⋆ .

Le navire Ever Given qui a bloqué une voie critique pour le commerce international pendant près d’une semaine a finalement été libéré des rives du canal de Suez, selon un rapport de Bloomberg.

Mercredi dernier, le porte-conteneurs géant s’est égaré lors de rafales de vent de 35 à 40 mph et s’est retrouvé coincé dans le sable de part et d’autre du canal de Suez. (Le Financial Times ‘ Brendan Greeley a une excellente explication ici concernant la physique de la direction de navires géants à travers les canaux.) Avec l’énorme navire qui s’étend sur toute la largeur du canal, aucun autre navire ne pouvait passer.

Le canal de Suez est la route pour environ 12 pour cent de tout le commerce mondial, et environ 450 navires ont été bloqués dans l’embouteillage en attendant de passer. Certains ont déjà opté pour le trajet le plus long – et bien plus cher – à travers tout le continent africain.

Plusieurs remorqueurs avaient tenté de tirer le navire vers la liberté, mais sans succès. Les creuseurs travaillent le long des rives du canal depuis des jours, enlevant 27000 mètres cubes de sable, et cela semble avoir été la stratégie qui a permis aux remorqueurs de retirer l’Ever Given des berges et de recommencer à flotter. On ne sait pas à quelle vitesse le trafic pourra reprendre à travers le canal, ni combien de temps il faudra pour éliminer l’arriéré de navires.

L’Autorité du canal de Suez a publié dimanche des images montrant des travailleurs se battant pour libérer le #EverGiven en supprimant une partie de la rive du canal. «Les prochaines 24 heures seront cruciales», a déclaré Peter Berdowski de Boskalis, qui fait partie de l’effort de sauvetage https://t.co/keZiFiLQwU pic.twitter.com/11E82t2YeK – Bloomberg Quicktake (@Quicktake) 28 mars 2021

Le gouvernement égyptien avait fixé mardi la date limite pour commencer à décharger l’Ever Given s’il n’était pas libéré d’ici là. Bloomberg signale également des dommages à l’avant du navire, bien que le navire soit considéré comme «stable».

