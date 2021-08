‘Jamais je n’ai jamais’ Saison 3

[This story contains spoilers from season 2 of Never Have I Ever. Read at your own risk, lovelies!]

Si vous aussi, vous êtes à la fin de la saison 2 de Never Have I Ever, GARÇON, avons-nous beaucoup de choses à dire ! Avant de commencer, cependant, mettons une chose au clair : qui savait que Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) pourrait s’attirer plus de problèmes qu’elle ne l’a déjà fait à la fin de la saison 1 ? Non seulement elle « Devi it ​​up » encore une fois (en utilisant un terme inventé par ses propres meilleures amies), mais cette fois, elle est vraiment dans un monde de drame.

Où cela la mènera-t-il ? Eh bien, c’est la question que tout le monde se pose, n’est-ce pas ? Alors que Netflix a gardé secrets les détails de la saison 3 de Never Have I Ever, il y a quelques choses à savoir sur ce qui attend Devi, alors allons-y.

La saison 3 de Never Have I Ever est-elle encore confirmée?

Netflix vient de réaliser nos plus grands souhaits. Lors de la tournée de presse 2021 de la Television Critics Association, le géant de la projection a annoncé que Never Have I Ever revenait officiellement pour la saison trois.

“Nous sommes très reconnaissants envers Netflix et Universal Television de nous avoir permis de continuer à raconter cette histoire, ainsi qu’aux fans du monde entier qui ont réclamé de voir plus de cet adolescent indien mal élevé”, ont annoncé les co-créateurs Mindy Kaling et Lang Fisher dans un communiqué. communiqué de presse.

Attendez, que s’est-il encore passé dans la saison 2? Rappelle moi!

Offrons-nous un petit récapitulatif de ce qui se passe avec notre cher Devi. Elle a essentiellement Ben (Jaren Lewison) et Paxton (Darren Barnet) en lice pour ses affections romantiques, et elle n’a aucune idée de qui choisir… et essaie de sortir avec les deux en même temps.

De toute évidence, cela ne fonctionne pas et elle doit regarder Ben embrasser la nouvelle étudiante Aneesa (Megan Suri) pendant qu’elle est soumise à un chantage pour aider Paxton à remonter ses notes. Et n’oublions pas comment sa mère, Nalini (Poorna Jagannathan), est quelque peu ~ romancée ~ par son collègue dermatologue Chris Jackson (Common), tandis que Kamala (Richa Moorjani) essaie juste d’équilibrer son travail en laboratoire avec une relation éventuellement défaillante. .

Cool-cool-cool. Qui du casting revient ?

Eh bien, évidemment Maitreyi Ramakrishnan parce que nous ne pouvons pas avoir une émission sur Devi sans la principale dame elle-même. Et ajouté au fait que Devi est maintenant officiellement le GF de Paxton, il est évident que Darren Barnet revient également pour la saison 3. Après tout… ne méritons-nous pas tous une chance de revoir Paxton torse nu ?

Au fait, tu es le bienvenu.

Mis à part le retour de Daxton (oui, totalement inventé ce nom de navire), il est confirmé que Jaren Lewison (Ben), Lee Rodriguez (Fabiola), Ramona Young (Eleanor), Richa Moorjani (Kamala), Poorna Jagannathan (Nalini), et, oui, même John McEnroe réapparaîtra. Comme diraient les millennials, il est allumé.

Savons-nous de quoi parlera la saison 3 ?

C’est un dur non pour l’instant. Mais faire une supposition éclairée nous dit que nous pouvons nous attendre à ce que Devi et Paxton naviguent dans le sens d’une vraie relation. Devi va-t-il souffler quelque chose de façon disproportionnée? Probablement. Et Paxton saura-t-il s’il est entré à l’université ? Euh… nous devrons attendre celui-là.

La saison 2 a laissé beaucoup de personnages dans des situations étranges qui seraient presque certainement explorées dans une saison 3 renouvelée. Ben est clairement jaloux que Devi et Paxton deviennent une chose officielle. Fabiola semble toujours être éperdument folle de sa copine, Eve. Eleanor s’accepte enfin et accepte le rôle que son père joue dans sa vie. Nalini semble être enfin prête à aller de l’avant après la mort de son mari. Et… euh, est-ce que Kamala se marie ou ? Compte tenu de la façon dont elle s’est présentée à la danse en regardant le professeur de Devi les yeux écarquillés, qui sait !!!!

