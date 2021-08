Jamais Trump ne décide qui est vraiment à blâmer pour la tragédie afghane – RedState ⋆ .

Hier, le dernier avion de transport C-17 a décollé de Kaboul, en Afghanistan, et avec lui, la fin de la mission d’évacuation des États-Unis. Des centaines d’Américains ont été laissés pour compte avec d’innombrables alliés afghans avec le statut de SIV, dont beaucoup ont été ignorés pour une masse de demandeurs d’asile généraux.

Mais comme l’administration utilise le nombre total d’évacués hors contexte pour effectuer un tour de victoire avant même que les funérailles de 13 soldats américains morts n’aient encore eu lieu, Never Trump a compris qui est vraiment à blâmer ici : vous.

Dans un développement complètement choquant, ceux qui ont passé deux décennies à propager la guerre en Afghanistan, ignorant la corruption et l’incompétence, et qui ont ensuite eu l’orgueil de soutenir Joe Biden n’ont aucune envie d’accepter la moindre responsabilité pour leurs choix.

L’exemple le plus frappant de cela vient de Max Boot, cependant, d’autres font cet acte plus subtilement.

70% des Américains voulaient se retirer d’Afghanistan et 81% voulaient évacuer les traducteurs et autres alliés. Nos dirigeants donnaient simplement au peuple américain ce qu’ils pensaient que nous voulions. https://t.co/Q0EKanNyXX – Max Boot (@MaxBoot) 29 août 2021

J’ai dû manquer la partie où les Américains voulaient des soldats américains morts et des Afghans tombant du ciel à la suite d’une évacuation incroyablement idiote, bâclée et mal planifiée qui nous a vus nous allier avec les talibans. Où était cette question du sondage?

Mais ce qui est si riche à ce sujet, c’est que Max Boot fait partie d’une classe pro-guerre qui nous a amenés à ce point. Pendant des décennies, il était clair que l’Afghanistan était devenu un puits d’argent, avec des politiciens corrompus et un complexe militaro-industriel plus soucieux d’obtenir des chèques en blanc que de prendre les mesures nécessaires pour nettoyer le gâchis qu’ils avaient fait. Pour chaque plaidoyer “nous devons les combattre là-bas”, il y avait dix obscurcissements ridicules de ce qui se passait réellement “là-bas”.

Les Américains voulaient se retirer d’Afghanistan précisément à cause de l’incompétence dont ils étaient témoins depuis si longtemps. Ce qu’ils ne voulaient pas, c’était cette même incompétence à montrer son visage pendant le retrait lui-même. Si je paie une entreprise pour préparer le dîner et qu’elle brûle tout, elle ne me reprochera pas de lui avoir demandé de préparer le dîner. Le peuple américain n’est pas coupable de vouloir partir. Non, ceux qui ont construit ce désastre et qui ont ensuite décidé de tout gâcher une dernière fois le sont.

Mais alors que Boot se contentait d’aller à fond avec Leroy Jenkins, d’autres Never Trumpers ont décidé de tourner un peu autour du pot.

La nation la plus puissante du monde a *choisi* de laisser derrière elle 250 de ses propres citoyens. Déraisonnable. https://t.co/WXmCr0LQXY – David French (@DavidAFrench) 31 août 2021

Non, ce n’était pas un échec collectif de la « nation ». Ce fut l’échec de Joe Biden, et de ce fait, de tout le monde en aval de lui dans son administration. Le président a pris la décision de repousser de trois mois la date initiale du retrait sous conditions, donnant aux talibans le temps d’amasser et de prendre le contrôle du pays. Une séance de photos le 11 septembre a pris le pas sur la vie des Américains, et les résultats ont été dévoilés.

Ceux qui ont gonflé Biden avant les élections de 2020 le reconnaissent. Ils ne peuvent pas prétendre qu’ils n’ont pas passé leur temps à parler d’un retour des normes et de la décence tout en s’émouvant des méfaits des tweets méchants.

Le peuple américain n’est pas à blâmer pour ce gâchis. Joe Biden et ceux qui l’ont soutenu le sont. Jamais les Trumpers ne peuvent fuir cela maintenant que les choses se sont effondrées.