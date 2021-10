Jamal Musiala a déclaré que Thiago Alcantara l’avait le plus impressionné lorsqu’il avait rejoint le Bayern Munich pour la première fois

Après des passages avec les équipes de jeunes de Southampton et Chelsea en Angleterre, Jamal Musiala a finalement fait sa percée dans l’équipe senior du Bayern Munich dans le Ruckrunde de la saison 2019/20 qui a été temporairement interrompue par la pandémie de coronavirus. Il est devenu un personnage plus régulier la saison dernière, faisant un total de 37 apparitions dans toutes les compétitions, marquant sept buts et fournissant 1 passe décisive dans le processus. Bien qu’il soit devenu un élément plus important de la première équipe du Bayern au cours de la dernière saison et demie, ce fut un processus progressif une fois qu’il a rejoint le Bayern, comme il l’a récemment révélé dans une interview à la BBC.

«Le Bayern Munich a présenté un bon plan sur la façon dont j’allais passer progressivement d’un groupe d’âge à un autre, mais s’est assuré que je ne serais pas pressé. J’ai juste fait confiance à ce qu’ils ont dit et je suis allé avec », a expliqué Musiala dans l’interview.

Certes, Musiala a déclaré qu’il avait fallu un certain temps pour s’habituer à côtoyer autant de superstars dans les vestiaires du Bayern. Finalement, c’est une chose à laquelle il s’est habitué. « Maintenant, on se sent très à l’aise. Au début, j’étais très nerveux et si vous regardez simplement le [star] joueurs alors, ouais, tu vois Robert Lewandowski régulièrement, c’est pas normal ! Et puis après un certain temps, cela devient normal et je peux dire qu’ils sont en quelque sorte mes amis maintenant », a-t-il déclaré.

Alors que Musiala a dû s’adapter au fait d’être entouré de tant de talents de haut niveau lorsqu’il a rejoint le Bayern, il a révélé que le joueur qui a vraiment attiré son attention en premier était Thiago Alcantara. L’Espagnol a fini par être transféré à Liverpool à l’été 2020, mais Musiala a quand même pu profiter d’au moins la moitié d’une saison avec le maestro du milieu de terrain. « Quand je suis arrivé, c’était Thiago [who caught the eye in training]. Sa technique de passe était tout simplement incroyable à regarder, mais c’est beaucoup de joueurs. Lewandowski, c’est sa finition et tout ça, ou la technique de Joshua Kimmich aussi. Tout est top », a déclaré Musiala.

Musiala, que Leroy Sane a surnommé « Bambi » en raison de ses longues jambes et de sa capacité à se faufiler hors des espaces restreints, a certainement sa propre marque de football, mais il est également visible à quel point il a appris et absorbé du reste des joueurs du Bayern. Il est incroyablement créatif avec le ballon et a un rythme rapide, mais il a également grandi dans son sens tactique, ses responsabilités défensives et son instinct devant le but.

Le jeune est l’un des jeunes talents les plus excitants d’Europe, et il est au bon endroit au Bayern pour continuer à ramasser des choses des joueurs autour de lui et les ajouter à son jeu.