Jamal Musiala a des ambitions audacieuses au Bayern Munich cette saison

Jamal Musiala se prépare à passer son permis de conduire en Allemagne, mais ce qu’il manque d’expérience sur les autoroutes bavaroises, il le compense certainement par son expérience sur le terrain de football, même à seulement 18 ans.

Musiala a connu une saison décisive pour le Bayern Munich la saison dernière, marquant sept buts et fournissant une passe décisive dans toutes les compétitions, et l’a couronné avec ses débuts pour Die Mannschaft aux Championnats d’Europe cet été.

Dans une récente interview avec Sport1, le milieu de terrain surnommé “Bambi” par son coéquipier Leroy Sane, a réfléchi à ce qui a été une saison incroyable pour lui et attendait avec impatience cette campagne sous la direction du nouveau manager Julian Nagelsmann. Bien que court, Musiala a pu profiter de brèves vacances après l’Euro avec l’Allemagne, ce qui pour lui, était la première fois qu’il devait vraiment s’asseoir et réfléchir la saison dernière. « Tout était incroyable, ce que j’ai vécu au cours des 18 derniers mois. J’en ai vraiment pris conscience pour la première fois lorsque j’étais en vacances, j’ai donc eu un peu de temps pour y réfléchir », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a posé des questions sur les 18 derniers mois.

Bien qu’il n’y ait pas de dissimulation à quel point Hansi Flick a fait pour le Bayern, il y a un nouveau chapitre passionnant qui commence avec Nagelsmann à la barre. Nagelsmann a la réputation de travailler particulièrement bien avec les jeunes joueurs de son temps au RB Leipzig et au TSG Hoffenheim, donc pour un joueur comme Musiala, c’est une perspective revigorante. Jusqu’à présent, Musiala a déclaré qu’il avait apprécié les séances d’entraînement de Nagelsmann; « L’entraînement sous lui est très bon. C’est intense et amusant. Je suis sûr que je peux apprendre beaucoup de lui.

Bien sûr, Musiala fait partie d’un casting de joueurs attaquants étoilés au Bayern, mais il est toujours impatient de franchir la prochaine étape pour devenir une fonctionnalité plus régulière. Au rythme où les joueurs du Bayern subissent actuellement des blessures, Nagelsmann pourrait devoir utiliser Musiala assez souvent, en particulier avec cinq matches à venir en 15 jours dans toutes les compétitions pour commencer la saison avant la pause internationale. Musiala a déclaré qu’il était plus que prêt à franchir la prochaine étape. « Cette saison, je veux juste franchir les prochaines étapes. Je veux être une partie importante de l’équipe et gagner beaucoup de temps de jeu. Et bien sûr, je veux marquer à nouveau des buts et préparer quelques buts de plus », a-t-il expliqué.

Photo de S. Widmann/. pour le FC Bayern

Plus précisément, Musiala a déclaré qu’il voulait vraiment continuer à développer son premier contact et sa vitesse de prise de décision dans des situations de haute pression. « J’aimerais continuer à travailler sur mon premier contact, sur ma rapidité d’action et de prise de décision sous la pression des adversaires. La formation de Julian Nagelsmann est idéale pour cela. J’attends avec impatience la nouvelle saison avec lui et je veux avoir le plus de succès possible personnellement et avec l’équipe », a souligné le joueur de 18 ans.

Musiala ne néglige aucun effort du point de vue de la formation non plus. Il a beaucoup travaillé en étroite collaboration avec l’entraîneur de neuro-athlétisme Steffen Tepel sur sa qualité de mouvement et sa prise de décision rapide. Il a également installé son propre gymnase à domicile pour s’assurer qu’il peut faire le travail supplémentaire en dehors de la Sabener Strasse. « Je voulais commencer la nouvelle saison aussi préparé que possible. J’ai également créé ma propre salle de sport. Avec mon coach, je travaille actuellement beaucoup sur ma stabilité, mon premier contact et mon regard. Je veux marquer à nouveau des buts cette saison, mais je veux aussi donner plus de passes décisives et améliorer mon jeu de tête. L’entraînement avec mon entraîneur m’aide beaucoup pour tous ces objectifs », a-t-il déclaré.

Enfin, Musiala attend avec impatience le début de la saison de Bundesliga. Il a réitéré que le 10e Meisterschale d’affilée était le but numéro un du Bayern et l’exigence minimale. « Personnellement, je me sens bien. Je suis prêt et j’ai hâte de commencer. Nous avons toute l’équipe ensemble depuis presque deux semaines maintenant et avons pu pratiquer le premier contenu. Mon objectif personnel et notre objectif en tant qu’équipe est de remporter le 10e titre de championnat d’affilée et de battre ce record. Nous avons une équipe solide et tout est possible », a-t-il exhorté.