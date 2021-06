Jamal Musiala décrit à quoi ressemble son premier camp de l’équipe nationale allemande senior

Revenant en arrière il y a plusieurs mois, Jamal Musiala ne rêvait peut-être que de faire partie de l’équipe nationale allemande pour les championnats d’Europe de cet été. Après une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, le joueur de 18 ans a dû décider s’il voulait ou non engager son avenir international en Angleterre ou en Allemagne, et heureusement, il a choisi cette dernière et a obtenu une place dans l’équipe de Joachim Low pour cet été. .

Dans une récente interview avec la DFB, le jeune a décrit ce que c’était que d’être appelé pour le tournoi de cet été et à quoi ressemblait le camp à Seefeld, en Autriche. Il a décrit le moment où il a su qu’il allait recevoir l’appel de Low ; « Nous étions juste au camp d’entraînement avec le FC Bayern. Hansi [Flick] m’a alors dit qu’il avait parlé à Jogi et que je recevrais un appel dans les prochains jours. J’étais vraiment heureux.

Le Bayern est le club le plus représenté dans l’effectif allemand, ce qui est assez souvent le cas pour les camps Die Mannschaft. Il y a actuellement un total de 8 joueurs du Bayern au camp en Autriche, dont Musiala, qui, admet-il, l’aide. «Cela facilite un peu le fait que je connais déjà certains des joueurs ici, même si j’ai des questions. Je peux parler à tout le monde ici. J’apprends de jour en jour à mieux me connaître. Tout me semble nouveau. Je n’ai joué qu’une saison. D’autres sont ici depuis dix ans. Je me sens bien et je peux apprendre beaucoup des autres joueurs », a-t-il expliqué.

Outre ses coéquipiers du Bayern, il y a d’autres joueurs dans l’équipe allemande que Musiala admire vraiment et essaie d’apprendre autant qu’il le peut. Il a spécifiquement mentionné Toni Kroos du Real Madrid et Ilkay Gundogan de Manchester City. « Toni Kroos est un joueur que je regarde depuis longtemps. C’est un très bon joueur. Ce que je vois d’Ilkay Gündogan en jeu et à l’entraînement est également spécial. Je peux tellement apprendre de ces joueurs. C’est amusant, eux, de regarder des matchs de football », a déclaré Musiala.

Photo de Federico Gambarini/alliance photo via .

Au Bayern, Hansi Flick avait utilisé Musiala dans un certain nombre de positions différentes. Il a été nommé milieu de terrain offensif central, milieu de terrain central plus profond et même milieu de terrain offensif large. Il peut très bien occuper n’importe laquelle de ces positions et, comme nous l’avons vu, il est très bon avec le ballon dans les espaces restreints. Sa polyvalence fait de lui un atout précieux pour le Bayern et l’Allemagne et il est plus que prêt à jouer partout où Low décide de l’utiliser cet été. « Je suis prêt pour n’importe quel poste. Je peux jouer à dix, je peux jouer sur les ailes, je peux jouer huit. Quand on a besoin de moi, je suis prêt.