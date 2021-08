Jamal Musiala devrait-il être titulaire pour le Bayern Munich ?

in

Lors de la victoire 3-2 du Bayern Munich sur Cologne dimanche, Jamal Musiala est entré en jeu en seconde période. Le joueur de 18 ans a eu un impact immédiat dans l’équipe et a préparé Lewandowski de manière spectaculaire pour son premier but du match. Avec le manque de forme de Leroy Sane, Musiala devrait-il casser le onze de départ ? De nombreux critiques et fans le croient.

« Il était très proche du onze de départ, j’ai longtemps pensé s’il prendrait le départ. Il a fait un excellent travail après son arrivée et j’étais très satisfait. Il prépare très bien le but », a déclaré Julian Nagelsmann à Sport1 après le match.

Il n’y a pas que Nagelsmann qui croit au prodige allemand. Musiala est déjà devenu un favori des fans à l’Allianz Arena et a été reçu très positivement sur le terrain dimanche avec des sifflets de fans.

La saison dernière, Musiala a pris d’assaut la Bundesliga avec une émergence sous Hansi Flick. Il a marqué six buts en seulement 26 matches de Bundesliga, mais ce sont son rythme, ses dribbles et sa passion qui ont le plus impressionné.

Ces performances l’ont même placé sur le radar de Joachim Löw. La plus grande réussite de Löw au cours de ces dernières années a peut-être été de recruter Musiala dans l’équipe nationale allemande, car Musiala avait également la possibilité de s’engager auprès des Trois Lions.

« Jamal est un joueur spectaculaire – et les spectateurs peuvent le voir aussi. Musiala est courageux et ne recule devant aucun adversaire. Les fans de foot aiment ça. Il a eu de belles actions, mais c’est ce que j’attends de lui aussi, c’est pourquoi il est là. Il obtiendra beaucoup plus de minutes au cours de la saison », a déclaré Thomas Müller à Sport1 après la victoire contre Cologne.

Alors que Musiala a encore beaucoup à apprendre et a reçu des critiques pour son comportement défensif, il est sur la bonne voie et fait tout ce qu’il faut pour gagner une place dans cette équipe. S’il continue cette qualité de jeu, son rôle au sein du club ne cessera inévitablement de grandir. Pensez-vous que Musiala devrait être dans le onze de départ actuel ?