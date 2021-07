Jamal Musiala du Bayern Munich a du mal à comparer les trajectoires de développement de l’Allemagne et de l’Angleterre

Dans une récente interview avec la DFB, la star du Bayern Munich Jamal Musiala a été invitée à comparer les différences entre le fonctionnement des équipes nationales pour l’Allemagne et l’Angleterre.

En tant que joueur éligible pour les deux nations, on pourrait penser que Musiala avait une réponse définitive, mais le jeune s’est avéré être sage au-delà de ses années avec sa réponse.

« Les équipes nationales juniors et seniors sont difficiles à comparer – et aussi au-delà des frontières nationales, c’est impossible. Ce que je peux dire en gros, c’est qu’en Angleterre, lorsqu’il s’agit de former de jeunes footballeurs, l’accent est mis sur la formation technique. Nous avions des cours de formation technique spéciaux au moins une fois par semaine », a déclaré Musiala. « Quand je suis arrivé en Allemagne, il s’agissait plus de compétition, de s’affirmer. Il s’agissait plus de gagner. Bien que vous deviez dire que c’était alors dans un grade différent et je ne peux rien dire sur la façon dont la formation a été menée en Allemagne jusqu’à ce grade. Mais en Angleterre, il n’y avait pas de vraie ligue avant les U-18, seulement des tournois de temps en temps. Il y a donc une différence – et pour moi, cela peut être un avantage. »

Quant à la façon dont son expérience s’est déroulée lors de l’Euro de cet été, Musiala a déclaré que l’aide de ses coéquipiers du Bayern Munich avait rendu tout beaucoup plus fluide.

«C’était bien sûr extrêmement précieux, surtout au tout début. Je pouvais tout demander aux joueurs du FC Bayern, et ils n’étaient pas ennuyés non plus. C’était bien, cela m’a donné de la sécurité », a déclaré Musiala. «Mais maintenant, je connais bien toute l’équipe et je peux m’adresser à tous les joueurs. De plus, j’ai maintenant moins de questions et je dépends moins de l’aide.