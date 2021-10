Jamal Musiala du Bayern Munich admet qu’il est toujours un peu nerveux avant les matchs

Jamal Musiala est sur une trajectoire ascendante rapide depuis qu’il a fait irruption sur la scène du Bayern Munich la saison dernière après avoir fait ses débuts en équipe première au cours de la saison 2019/2020, triple vainqueur sous Hansi Flick.

Musiala a trouvé le fond du filet sept fois la saison dernière sur un total de 39 apparitions dans toutes les compétitions et il a déjà marqué quatre fois cette saison et a fourni trois passes décisives. Il a également fait ses débuts seniors pour l’équipe nationale allemande avant l’Euro après avoir pris la décision d’engager son avenir international en Allemagne au lieu de l’Angleterre, car il avait techniquement la double nationalité à cet égard. Musiala a même marqué son premier but avec l’équipe nationale d’Allemagne contre la Macédoine du Nord.

Tout s’est passé assez vite pour le jeune que Leroy Sane a surnommé « Bambi », et il n’a montré aucun signe de ralentissement de si tôt. Dans une récente interview avec kicker, même Musiala a déclaré qu’il devait parfois vraiment s’asseoir et prendre le temps de bien comprendre à quelle vitesse sa carrière avait pris un tournant décisif pour devenir l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Europe. « C’est incroyable à quelle vitesse tout s’est passé. Parfois, j’ai besoin de quelques minutes pour tout vérifier », a-t-il déclaré. Sûrement, parfois, il devra se pincer pour se rappeler que tout cela se produit réellement, et que ce n’est pas seulement un rêve.

Être propulsé dans l’équipe senior, en particulier pour les grands matchs, peut être un ajustement énorme pour un jeune joueur comme Musiala, mais il a travaillé incroyablement dur pour s’assurer qu’il est toujours préparé mentalement pour ces grands moments. Il travaille deux fois par mois avec l’entraîneur neurocentrique Steffen Tepel pour affiner certaines choses comme son équilibre, sa vision, sa coordination, la prévention des blessures et la régénération. Comme son coéquipier Robert Lewandowski, il a également examiné différentes façons d’améliorer la qualité de son sommeil et de se concentrer vraiment sur ce qui fonctionne le mieux pour lui sur le plan nutritionnel. « J’ai travaillé très tôt pour être prêt mentalement pour les matchs. Cela me donne de la stabilité », a déclaré Musiala.

Photo de S. Widmann/. pour le FC Bayern

Même si, à ce stade, Musiala est bien habitué à la vie dans l’équipe senior du Bayern et de Die Mannschaft, Musiala a admis qu’il était toujours nerveux avant les matchs, mais qu’il était tout à fait à l’aise sur le terrain. « Je suis un peu nerveux avant les matchs, mais très calme sur le terrain », a-t-il révélé. À en juger par ses performances à la fois en club et en pays, un peu de nervosité avant le match semble être très bénéfique pour lui, et il ne montre aucune sorte de nervosité sur le terrain. Évaluateur, il fait preuve d’une totale intrépidité sur le ballon, ce qui fait partie de ce qui le rend si amusant à regarder sur le ballon.