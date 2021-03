Jamal Musiala du Bayern Munich apprécie l’Allemagne et l’Angleterre pour l’avoir aidé à le façonner

Le milieu de terrain du Bayern Munich Jamal Musiala a eu un choix difficile à faire pour l’endroit où il jouerait son football international. L’Allemagne et l’Angleterre étant toutes deux à la poursuite, Musiala a finalement choisi l’Allemagne et en est maintenant à son premier camp international avec l’équipe senior de l’équipe nationale allemande.

Lorsqu’on lui a demandé récemment s’il se sentait plus anglais ou allemand dans une interview avec FCBayern.com, Musiala a évoqué de manière prévisible son confort avec les deux langues et les cultures.

«Une fois, on m’a demandé dans quelle langue je pensais et rêvais. En quelque sorte, c’est à la fois: anglais et allemand. Les deux m’appartiennent. J’ai toujours parlé allemand avec ma mère à la maison », a déclaré Musiala. «En même temps, je me sentais très à l’aise en Angleterre, je me suis fait des amis là-bas et je suis toujours en contact avec beaucoup d’entre eux chaque jour. Nous nous envoyons des messages et jouons sur la Playstation. Ils sont également heureux pour moi, du chemin parcouru.

En essayant d’avoir un petit aperçu de ce qui motive le jeune de 18 ans, le site Web du club a demandé ce qui rend Musiala bouleversé. Montrant son sens de l’humour, Musiala s’est moqué de ses frères et sœurs.

« Rien en particulier. Bien sûr, mon frère et ma sœur m’ennuient parfois (rires). Non, je les aime beaucoup tous les deux. Je suis juste un gars facile à vivre et ouvert d’esprit. Et si jamais je suis ennuyé, c’est généralement contre moi-même. Cela arrive plus souvent (sourit). »