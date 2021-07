Jamal Musiala du Bayern Munich élabore des plans pour le succès

Dans une récente interview avec le site Web de la DFB, le phénomène du Bayern Munich, Jamal Musiala, a indiqué qu’être footballeur professionnel était un objectif que le jeune avait toujours en tête.

Grâce à ses passages dans divers clubs en Allemagne et en Angleterre, Musiala s’est concentré sur la réalisation de son objectif de devenir un professionnel. Pourtant, Musiala s’est-il déjà demandé ce qu’il ferait s’il ne vivait pas son rêve ?

Sa réponse : un architecte.

« C’est vrai, j’ai beaucoup investi dans le football. Mon plan était : Plan A. Et puis tout donner pour cela. Mais ce n’était pas comme si ma vie se résumait entièrement au football. Par exemple, j’ai toujours aimé dessiner. Et comme travail ? Avant, je pouvais très bien m’imaginer devenir architecte. Mais peu importe que cela n’ait pas fonctionné non plus », a déclaré Musiala en riant.

Musiala comprend également que ce qu’il fait à 18 ans est tout simplement remarquable – et parfois il doit s’en souvenir.

«Tant de choses incroyables me sont arrivées si rapidement ces derniers temps, ce n’est pas normal. Parfois, j’ai l’impression que je ne vérifie pas vraiment ce que tout cela signifie et quelle est sa taille », a déclaré Musiala.