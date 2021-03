Jamal Musiala du Bayern Munich est fier de faire ses débuts en Allemagne

Le recrutement du phénomène du Bayern Munich Jamal Musiala était un processus prolongé qui a vu l’Allemagne et l’Angleterre essayer de courtiser le jeune talentueux.

En fin de compte, l’Allemagne est sortie vainqueur de la course pour décrocher le jeune et le joueur de 18 ans a fait ses débuts en équipe senior avec Die Mannschaft lors de la victoire 3-0 des qualifications de la Coupe du Monde de la FIFA jeudi contre l’Islande.

Jamal Musiala a fait ses débuts en équipe senior pour l’Allemagne lors de la victoire 3-0 de l’équipe contre l’Islande.Photo de Martin Rose / .

«C’est un moment énorme pour moi et aussi pour ma famille. C’est quelque chose dont je rêvais quand j’étais enfant », a déclaré Musiala (capturé par Bundesliga.com). «J’avais juste hâte de jouer et je me suis beaucoup amusé. Il y a beaucoup à venir mais je suis très fier et ma famille aussi.

L’humble milieu de terrain était heureux de pouvoir faire partie du camp et le fait qu’il ait fait ses débuts était une cerise sur le gâteau.

«Je suis juste content d’être ici. C’est génial », a expliqué Musiala. «Je suis très fier d’être ici, avec cette belle équipe. Il y a beaucoup de joueurs que j’ai déjà suivis quand j’étais plus jeune. C’est un honneur pour moi et ma famille de faire partie de cette équipe. Je suis heureux d’être ici et le début des qualifications est excellent. C’est très bien. »