Jamal Musiala du Bayern Munich heureux à l’idée de jouer à nouveau pour Hansi Flick

Le jeune du Bayern Munich Jamal Musiala a apprécié son temps à jouer avec l’Allemagne cet été, mais attend déjà avec impatience de retrouver l’ancien patron Hansi Flick dans l’équipe nationale allemande.

« Tout d’abord, je suis vraiment heureux que Hansi Flick soit l’entraîneur national, et j’ai vraiment hâte de travailler avec lui à la DFB. Hansi Flick est un excellent entraîneur et une personne formidable. Il communique beaucoup et bien avec nous, les joueurs », a déclaré Musiala à Sport1. « Personnellement, je lui dois beaucoup et nous avons une très bonne relation. Il a fait de moi un professionnel au Bayern, m’a fait confiance très tôt et m’a beaucoup encouragé.

Musiala a pris un peu de chaleur quand il a dit qu’il aurait aimé jouer plus contre l’Angleterre à l’Euro, mais il voulait s’assurer que les gens sachent qu’il ne critiquait pas Joachim Löw.

“Je suis très reconnaissant à Joachim Löw de m’avoir emmené à l’Euro et d’avoir été autorisé à jouer. J’étais très content qu’il me fasse confiance. J’ai pu apprendre beaucoup et acquérir une expérience importante. Je viens de répondre à une question la semaine dernière pour savoir si j’aurais aimé jouer plus longtemps à Wembley contre l’Angleterre. Bien sûr, j’aurais aimé y jouer plus longtemps, car j’étais particulièrement motivé et j’avais de grands projets dans mon ancienne maison. Wembley est très spécial et très spécial pour moi à cause de mon passé. Chaque joueur veut jouer et réussir. Mais pour préciser encore… Je ne voulais certainement pas critiquer Joachim Löw. J’ai beaucoup de respect pour lui. Donc tout est cool et détendu. Je n’oublierai jamais ces expériences que j’ai eues en tant que jeune joueur aux Championnats d’Europe. Et maintenant, j’attends avec impatience la nouvelle saison.