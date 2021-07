Jamal Musiala du Bayern Munich ne se soucie pas de sa position

Le phénomène du Bayern Munich, Jamal Musiala, est l’un des joueurs les plus polyvalents de la formation de Julian Nagelsmann.

Capable de remplir avec compétence les 7, 8, 10 ou 11, Musiala offre à Nagelsmann la flexibilité à de nombreux postes.

Bien que l’attaquant ne fasse pas partie des postes énumérés ci-dessus, Musiala a également beaucoup d’expérience à cet endroit.

«Quand j’ai joué pour la première fois à Chelsea, j’étais attaquant, numéro 9. J’ai toujours aimé marquer des buts comme tous les enfants. Avec le temps, je suis retombé dans un numéro 10. J’ai plus de ballon là-bas, je peux dribbler plus et toujours marquer des buts », a déclaré Musiala à Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). “Je suis content de chaque minute sur le terrain et je donnerai toujours tout, quelle que soit la position.”

Cette attitude – et cette polyvalence – devraient bien servir Musiala cette saison. Au cours du dernier quart de la saison, Musiala était sans doute le meilleur ailier de l’équipe. Avec la possibilité d’épeler également des joueurs comme Thomas Müller ou Leon Goretzka, Musiala pourrait être un “super sous-marin” précieux pour Nagelsmann à déployer en cas de besoin.