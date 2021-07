Jamal Musiala du Bayern Munich parle de ses débuts en jouant au football pour les jeunes en Allemagne

Avec son talent, il est difficile de croire que Jamal Musiala du Bayern Munich n’a encore que 18 ans.

Ce talent, cependant, a été perfectionné dans un certain nombre de clubs – et dans deux pays – depuis le début de ses jours de joueur. Dans une récente interview avec la DFB, Musiala a parlé de ses débuts en jouant pour des clubs comme Fulda et TSV Lehnerz.

« Surtout, ma mère est toujours en contact avec eux, et moi aussi, mais c’est moins pour moi car je voyage beaucoup à travers le football. Mais je vois à quel point les gens de Fulda sont derrière moi, ce qui me rend très heureux », a déclaré Musiala. « Il y a encore des amitiés de cette époque, mais malheureusement les liens ne sont plus vraiment intenses. Avec le temps passé à Fulda et au TSV Lehnerz, je n’associe que des choses positives. Nous avons juste joué beaucoup de football, nous nous sommes beaucoup amusés, joué dans le club et aussi à notre porte. »

Le saut de Musiala à Chelsea lui a ouvert les yeux sur un tout nouveau monde – celui du talent.

« Ma joie dans le football est restée la même. La plus grande différence est bien sûr la qualité des joueurs. D’une part, cela signifiait la compétition, d’autre part, c’est aussi agréable de jouer au football à un niveau supérieur. Et j’ai toujours réussi à ne penser qu’au positif et à ne jamais me mettre sous pression », a déclaré Musiala.