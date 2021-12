Jamal Musiala et Corentin Tolisso du Bayern Munch blessés

Dans une triste nouvelle pour les fans du Bayern Munich, Jamal Musiala et Corentin Tolisso sont tous deux blessés. Cette nouvelle vient directement de Julian Nagelsmann lui-même (via @iMiaSanMia) dans le presseur d’avant-match du manager.

Il semble que Musiala ait une fracture métacarpienne. Cependant, le club et Musiala doivent attendre pour décider des options de traitement potentielles. Cela dit, selon Nagelsmann, Musiala pourrait toujours jouer un rôle pour le Bayern dans leur affrontement en milieu de semaine contre le VFB Stuttgart, mais son statut est considéré comme « en doute ».

Quant à Tolisso, le Français porte une blessure du précédent match du Bayern contre Mayence. Heureusement, il ne semble pas que la blessure de Tolisso soit particulièrement grave.

Analyse BFW

C’est une mauvaise nouvelle, surtout compte tenu des récents absents du Bayern au milieu du terrain. Musiala et Tolisso eux-mêmes n’étaient probablement que 4e et 5e dans l’ordre hiérarchique pour ces deux places de milieu de terrain, mais les ont pourtant commandés lors des matchs précédents. Avec Marcel Sabitzer, Joshua Kimmich et Leon Goretzka qui ont tous connu des problèmes de blessures récents, il pourrait enfin être temps de voir Marc Roca commencer.

L’attitude de Roca a été de première classe depuis qu’il a rejoint le Bayern, et avec de récentes apparitions prometteuses de remplaçant, ce serait bien de voir l’Espagnol travailleur avoir une chance dans le onze de départ du Bayern. Bon, on verra mercredi !