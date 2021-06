Jamal Musiala évoque son retour en Angleterre pour les huitièmes de finale de l’Allemagne contre les Three Lions

Alors que l’Allemagne s’apprête à affronter l’Angleterre de Gareth Southgate, l’excitation et l’anxiété s’accumulent parmi les partisans des deux parties. Même si elles se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, les deux équipes n’ont pas réussi à réaliser de solides performances en phase de groupes. Ici, nous avons Jamal Musiala, l’enfant prodige du Bayern Munich et ancien représentant des Trois Lions, discutant de son retour en Angleterre.

Musiala a joué aux côtés de Jude Bellingham pour l’équipe de jeunes de l’Angleterre il n’y a pas si longtemps et entretient une relation très étroite avec le joueur de Dortmund. Il a parlé de leur confrontation mardi à Wembley. Musiala a dit :

« J’en ai parlé à Jude Bellingham. C’est cool que nous ayons fini par les jouer. Je suis impatient de voir ce qui se passe. Ce sera sans aucun doute un match très difficile contre une équipe de haut niveau. Il a dit qu’on se verrait et qu’on échangerait des kits après le match. Ce sera agréable de le revoir. Cela fait quelques années que nous n’avons pas joué ensemble pour l’Angleterre. Nous avons même joué contre l’Allemagne, et maintenant nous nous affrontons dans un tournoi majeur.

Musiala est le plus jeune joueur de Die Mannschaft à avoir participé à un tournoi majeur, mais cela ne le flatte pas beaucoup. Il a dit : « C’est quelque chose de spécial, mais cela n’a aucun effet sur mon caractère ou mon état d’esprit. J’essaie toujours de tout donner. Un disque comme celui-là est agréable sur le moment, mais vous passez vite à autre chose – c’est ce que vous devez faire.

L’Angleterre n’a pas pu gagner contre l’Allemagne dans un match à élimination directe d’un tournoi majeur depuis 1966 et considère donc les Allemands comme l’un de leurs plus grands rivaux. Musiala a hâte de poursuivre sa séquence de victoires et de réserver une place pour les quarts de finale : « Je suis bien sûr conscient qu’il existe une rivalité qui remonte à loin. Je me souviens encore que c’était un gros problème en Angleterre chaque fois qu’ils jouaient contre l’Allemagne. J’attends le prochain avec impatience maintenant. Pour moi personnellement, il s’agit simplement de gagner le match et d’atteindre le tour suivant.

(Citations via @iMiaSanMia sur Twitter)