Jamal Musiala marque son premier but pour l’Allemagne

Jamal Musiala a marqué son premier but sous les couleurs de l’Allemagne.

Le phénomène du Bayern Munich, âgé de 18 ans, a figuré sur la feuille de match lors des éliminatoires de l’Allemagne pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 contre la Macédoine du Nord, huit mois seulement après avoir promis sa fidélité à Die Mannschaft. Ce faisant, il est devenu le deuxième plus jeune joueur à marquer pour l’Allemagne, et le plus jeune depuis Marius Hiller en 1910 (!).

C’était également un but bien pris, avec Musiala s’accrochant à une balle en profondeur de Karim Adeyemi, traversant le but et terminant froidement. Regarde:

Musiala a fait ses débuts en équipe nationale en mars 2021, lors d’une victoire 3-0 à domicile contre l’Islande. Il a ensuite disputé son tout premier tournoi international en Euro 2020 et a continué à être appelé jusqu’à ce jour, lorsqu’il a marqué son premier but.

Non seulement c’était une bonne journée pour Musiala, mais c’était aussi une belle journée pour ses coéquipiers du Bayern. Thomas Müller a maintenu sa bonne forme avec deux passes décisives, et le capitaine Manuel Neuer a obtenu une autre cage inviolée pour l’équipe nationale (bien qu’il n’ait pas vraiment eu à travailler pour cela). C’était la troisième feuille blanche de Neuer en trois matchs sous les ordres de Hansi Flick. Ce fut également une bonne journée pour l’équipe nationale allemande, car elle est devenue le premier pays au monde à se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, sans le Qatar, hôte du pays.

Les fans du Bayern et l’entraîneur Julian Nagelsmann espèrent que Musiala conservera également sa bonne forme pour son club, avec des matchs à venir au cours des deux prochains mois. Le Bayern a à peine une pause jusqu’à la Winterpause, il est donc crucial que tous leurs joueurs, y compris Musiala, continuent de tirer à plein régime jusque-là.