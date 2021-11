Jamal Musiala mécontent de son temps de jeu au Bayern Munich

Selon un rapport de Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le phénomène du Bayern Munich, Jamal Musiala, s’inquiète de son manque de minutes sous la direction de Julian Nagelsmann.

Musiala serait de plus en plus préoccupé par son développement, mais n’envisage pas de demande de prêt ou de transfert. Au lieu de cela, Musiala aimerait avoir une conversation avec Nagelsmann pour mieux comprendre les plans pour lui.

Musiala a connu une excellente saison en jouant à l’aile plus tôt cette saison. Maintenant, cependant, Leroy Sane, Serge Gnabry et Kingsley Coman jouent tous exceptionnellement bien et Musiala a été l’intrus.

De plus, Nagelsmann a également récemment décidé de jouer Musiala moins sur l’aile et plus au centre, où le temps est également compté.

Une chose est sûre, un talent dynamique comme Musiala ne restera pas patient éternellement, quand il sait qu’il peut être un joueur d’impact à ce niveau. Au sein du club, il n’y aurait aucun doute sur les capacités ou l’avenir de Musiala.