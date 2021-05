Jamal Musiala ne s’est pas entraîné avec l’équipe du camp allemand en raison d’un léger problème de hanche

L’équipe nationale allemande a commencé ses préparatifs pour les championnats d’Europe à Seefeld, en Autriche et les participants à la finale de la Ligue des champions Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rudiger et Ilkay Gundogan rejoindront bientôt l’équipe. Naturellement, Joachim Low a donné à ces joueurs plus de temps pour se reposer après leurs excursions à Porto, au Portugal. Parmi les huit joueurs du Bayern Munich qui ont été sélectionnés dans la liste de 26 joueurs de Low pour l’Euro, se trouve la starlette de 18 ans Jamal Musiala, mais il n’a pas encore terminé une session complète en équipe.

Selon un rapport de Sport1, Musiala n’a terminé que des séances individuelles au camp de Die Mannschaft à Seefeld, car il souffre d’une légère blessure à la hanche. Plus précisément, le porte-parole de la DFB Jens Grittner a déclaré dimanche lors d’une conférence de presse que Musiala souffrait de “légers problèmes musculaires à la cuisse gauche”. Vendredi et samedi, il a travaillé en tête-à-tête avec l’entraîneur de fitness Nicklas Dietrich, faisant des tours sur le terrain et faisant travailler ses muscles.

Apparemment, il y a plus de raisons de s’inquiéter maintenant pour Musiala. Vendredi, alors qu’il sentait le problème dans sa cuisse, il a été retiré de la séance d’entraînement simplement par précaution afin de ne pas aggraver inutilement le problème, ou quoi que ce soit d’autre, d’ailleurs. Lorsqu’il effectuait des tours autour des séances de l’équipe principale samedi, son langage corporel n’était pas de bon augure car sa tête était penchée de frustration notable. Il ne semble pas tout à fait sûr quand il pourra reprendre des sessions complètes et Grittner a poursuivi en décrivant sa situation pour l’instant comme “au jour le jour”.

Musiala a marqué 29 minutes lors de la victoire 5-2 du Bayern sur Augsbourg lors de la dernière journée de la saison le week-end dernier, remplaçant Kingsley Coman. Il n’a subi aucune blessure lors de cette brève apparition, le problème a donc dû se produire à un moment donné entre ce moment et son arrivée en Autriche pour le camp de Die Mannschaft. Quoi qu’il en soit, le problème de la hanche survient à un moment difficile pour Musiala, d’autant plus qu’il ne sait pas exactement quand il sera en pleine forme. L’Allemagne a des matchs amicaux de préparation à venir contre le Danemark (2 juin) et la Lettonie (7 juin), qui se joueront tous deux au Tivoli Neu à Innsbruck, en Autriche. Pour ces matches amicaux, cela offrirait une excellente opportunité à Low de jeter un œil à Musiala car il y aurait de la place pour expérimenter un peu avec l’équipe, étant donné qu’ils sont tous les deux amicaux. Espérons qu’il sera en pleine forme d’ici la semaine prochaine et qu’il pourra marquer quelques minutes dans l’un ou les deux matches amicaux avant le match d’ouverture de l’Euro 2020 de l’Allemagne contre la France à l’Allianz Arena.