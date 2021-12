Ja’Marr Chase a causé l’interception la plus bizarre de la saison de la NFL

Dire que les Bengals de Cincinnati ont connu une étrange saison 2021 serait un euphémisme. L’équipe avait besoin d’un but sur le terrain pour battre les modestes Jaguars de Jacksonville au cours de la semaine 3, a perdu contre les Packers de Green Bay en prolongation au cours de la semaine 5 dans un match qui a comporté six coups de pied manqués au total, et a accordé 400 verges à Mike White en une défaite de la semaine 8 contre les Jets de New York. Malgré tout cela, les Bengals sont toujours entrés dans la semaine 13 à 7-4 et avec une voie favorable pour se qualifier pour les séries éliminatoires de l’AFC.

Les Chargers de Los Angeles ont également connu une saison bizarre. Ils ressemblaient à des prétendants au Super Bowl après un départ 4-1, puis ont perdu quatre de leurs six matchs suivants. Une rencontre entre les deux équipes devait devenir un peu funky, et cela s’est produit presque dès le début du match.

Exemple : à mi-chemin du premier quart, le quart du Bengale Joe Burrow a frappé le receveur vedette recrue Ja’Marr Chase avec un ballon profond qui semblait avoir pu conduire à un touché en échappée. Au lieu de cela, Chase a fait rebondir le ballon et il s’est retrouvé entre les mains du demi défensif des Chargers Mike Davis pour une interception.

Nous avons vu DeSean Jackson transformer un probable touché d’échappée en un échappé plus tôt cette année. Cette bévue de Chase au cours d’une saison de recrue par ailleurs magnifique est tout aussi grave que cela.

Le tâtonnement de Chase n’était que la pointe de l’iceberg dans la façon dont ce jeu deviendrait étrange. Les Chargers prendraient une avance de 24-0 avant que les Bengals ne marquent 22 points consécutifs. Les Chargers marqueraient alors 17 points consécutifs pour clore le match. Los Angeles a gagné, 41-22.

La connexion Burrow to Chase aura des jours meilleurs. Chase est probablement toujours le favori pour la recrue de l’année, mais le quart des Patriots Mac Jones fait une forte poussée. Sachez simplement que les Bengals ne joueront jamais un match normal.