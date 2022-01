Ja’Marr Chase a salué sa campagne de recrue de l’année

S’il y avait encore des questions quant à savoir qui devrait être la recrue offensive de l’année de la NFL cette année, Ja’Marr Chase y a répondu avec insistance dimanche.

Au début de la journée, ses chances de remporter le prix pourraient toujours être de +350, plus longues que les +250 qu’il a atteint lors de la semaine 7. Après sa performance de 266 verges et trois touchés contre les Chiefs de Kansas City, la compétition n’est plus . C’était l’arc d’une saison qui devrait faire de lui le premier receveur large à remporter OROY depuis son compatriote ancien de LSU Odell Beckham Jr. en 2014.

Chase est entré dans l’année avec une cote de +1300, derrière sept autres recrues. Maintenant, ses chiffres éclipsent les autres récepteurs de sa classe et sa plus grande compétition est probablement le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Mac Jones, qui a peut-être brièvement été le favori.

Alors que Chase s’effondrait (selon ses normes) des semaines 8 à 13, les Pats étaient au milieu d’une séquence de sept victoires consécutives qui a catapulté Jones dans la conversation. Mais même alors, Jones n’a jamais réussi le test de la vue de la même manière que Chase, qui est revenu à la vie au cours de la semaine 14 juste au moment où Jones se heurtait à ses propres bosses sur la route.

Le test de la vue n’est qu’une partie de la raison pour laquelle Chase devrait être un verrou pour la recrue de l’année, cependant. L’ensemble de son travail cette saison ne ressemble à rien de ce que la ligue a vu et il n’y a pas une autre recrue qui peut prétendre avoir eu un impact sur son équipe de la même manière. Voici trois raisons pour lesquelles Chase devrait être la recrue offensive de l’année 2021 :

C’est un briseur de jeu

Chase réussit le test de la vue parce qu’il est explosif avec le ballon dans les mains. Sa capacité à transformer un simple attrapé de dix mètres en un touché de 75 mètres maintient les défenses à l’affût. Il peut changer l’élan d’un match en quelques secondes, comme il l’a fait dimanche sur ce 72 verges.

C’était son premier de trois scores, et chacun a gardé Cincy à distance de frappe d’une équipe des Chiefs qui semblait toujours sur le point d’ouvrir le jeu. Grâce à Chase, cela n’est jamais arrivé.

Il a fait ça toute la saison aussi. Chase affiche en moyenne un record de 18,1 verges par capture, ses 13 touchés sur réception sont deuxièmes dans la NFL et il se classe troisième en verges après la capture.

C’était à partir de son match de 201 verges contre les Ravens de Baltimore lors de la semaine 7.

Alors que Jones a certainement été une présence stable pour les Patriots à la position la plus importante du jeu, personne ne décrirait son jeu comme dynamique. C’est ce qu’il aurait fallu pour terminer la saison de Chase.

Justin Jefferson a également été un briseur de match en tant que recrue la saison dernière pour les Vikings du Minnesota, mais il n’a pas remporté le titre de recrue de l’année parce que Justin Herbert était tellement incroyable en tant que quart-arrière. Jones n’a pas le type de saison qu’Herbert a eu.

Il se présente quand ça compte le plus

Chase ne se contente pas de marquer des touchés, il joue d’énormes matchs lorsque les Bengals en ont besoin. Les performances les plus époustouflantes de Chase sont survenues lors des plus gros matchs de la saison à Cincinnati.

Au cours de la semaine 7, il a disputé son premier match de 200 verges pour aider les Bengals à contrer les Ravens de Baltimore et à gagner du terrain dans l’AFC North. La semaine dernière, il a amassé 125 verges sur les Ravens alors que Cincy les a dépassés dans la division. Et cette semaine, sa performance contre les Chiefs les a aidés à remporter la division. Et ce n’est qu’un échantillon.

Chase a récolté 101 verges et un touché contre les Vikings et son copain Jefferson lors du premier match de la saison pour aider les Bengals à partir du bon pied. Il a marqué deux touchés lors de son premier match contre son rival Pittsburgh Steelers, une autre victoire. Deux semaines plus tard, Cincy a perdu en prolongation contre les Green Bay Packers, leaders de la NFC, mais Chase a réalisé son meilleur match en tant que pro jusqu’à cette date, enregistrant 159 verges et un touché. Il a également eu deux touchés lors de leur défaite en prolongation contre les 49ers lors de la semaine 14.

Comparativement, Jones n’a pas été en mesure de saisir l’occasion de la même manière. La Nouvelle-Angleterre a perdu trois de ses quatre premiers matchs de la saison en raison d’une combinaison de revirements et d’une attaque qui a trop souvent dû se contenter de buts sur le terrain plutôt que de touchés. Il a suffisamment réduit les interceptions pour permettre à l’équipe de se sortir d’un trou 2-4 avec la séquence de victoires – et il a même organisé quelques gros matchs dans la séquence – mais quand l’équipe a eu la chance de mettre un étranglement sur l’AFC Est dans les semaines suivantes, il a été mauvais dans les défaites contre les Colts d’Indianapolis et les Bills de Buffalo.

La performance de trois touchés de Jones dimanche pour casser le dérapage de deux matchs des Pats, aussi impressionnant soit-il, est venue contre les Jaguars de Jacksonville.

Lorsque l’on regarde un quart-arrière et un receveur large, la comparaison n’est évidemment pas de pomme à pomme. Mais jouer de son mieux dans les grands matchs devrait être important lorsqu’il s’agit de décider de la recrue de l’année entre les candidats méritants.

Il fait l’histoire

Enfin, rien ne dit plus rookie de l’année que d’établir des records de rookie. Aucun receveur large n’a jamais commencé sa carrière dans la NFL comme Chase l’a fait.

Avec 1 429 verges sur réception, Chase a déjà battu le record de Jefferson pour le plus de verges sur réception par une recrue – et il lui reste encore un autre match au calendrier à ajouter à ce nombre.

Ses 266 verges contre les Chiefs sont les plus importantes en un seul match par une recrue. La performance a également établi le record de la franchise des Bengals pour la réception de verges dans un match.

Ce sont les plus absurdes d’une longue liste de distinctions de Chase cette saison.

Les chiffres de Jones sont bons – 3 540 verges par la passe, 21 touchés, 12 interceptions – mais ce n’est rien que nous n’ayons jamais vu auparavant. La plus grande chose qu’il a pour lui est une saison de 10 victoires en séries éliminatoires en tant que quart recrue. Mais Chase se dirige également vers les séries éliminatoires.

Lorsque vous considérez l’ensemble du travail de Chase, lorsqu’il joue ses meilleurs matchs et à quel point il est amusant de le regarder faire son travail, il est clair qui devrait être la recrue offensive de l’année de la NFL.