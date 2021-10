Ja’Marr Chase a sprinté pour devenir le favori de la recrue de l’année

Les Bengals de Cincinnati ont une fiche de 5-2 et occupent la première place de l’AFC Nord. C’est follement surprenant.

Les Bengals de 2021 étaient censés être la pire équipe de leur division. Leur total de victoires en pré-saison a été fixé à 6,5 matchs. Ils étaient +500 juste pour se qualifier pour les séries éliminatoires et +2000 pour gagner le Nord, par Tipico.

Il est encore tôt dans la saison – Cincinnati a encore 10 matchs pour gaspiller toute bonne volonté, après tout – mais ce revirement a été renversant. Comment les Bengals sont-ils arrivés ici ? Eh bien, les acquisitions de l’intersaison Trey Hendrickson et Larry Ogunjobi ont chacun renforcé une défense épuisée et une ligne offensive en patchwork a fait chuter le taux de pression de Joe Burrow de 24% à 18% cet automne.

Ce n’est pas particulièrement excitant, cependant, et ce n’est donc pas ce dont nous sommes ici pour parler. Cette chronique est consacrée au favori de la recrue offensive de l’année 2021 et au cyclone à peine contenu Ja’Marr Chase.

Le cas d’hydropisie de pré-saison de Chase l’a abaissé à un outsider de +1300 pour le prix à l’approche de la saison – le huitième meilleur de sa classe. Son jeu explosif au cours des deux mois qui ont suivi l’a amené à un choix de +250, le plus bas parmi tous les joueurs de première année et à des années-lumière du prochain wideout le plus proche (DeVonta Smith et Rondale Moore, +2000, par Tipico). Il ne se contente pas de mener toutes les recrues en recevant des verges avec une marge importante (bien qu’il ait près de 200 verges sur le numéro 2 Kyle Pitts), il est également deuxième dans toute la NFL et en bonne voie pour un record de recrue de 1 830 verges cet automne.

Bien sûr, tout cela échoue d’une manière ou d’une autre à capturer le chaos de rupture secondaire qu’il apporte sur le terrain chaque semaine. Cela ressemble à quelque chose comme ça :

Il a dit qu’il allait battre des records. Regardez sur CBS pic.twitter.com/xQWFlrj3YC – Bengals de Cincinnati (@Bengals) 24 octobre 2021

C’est un voyage fou pour un joueur dont la sélection au cinquième rang a suscité des questions (tout à fait légitimes) quant à savoir si Cincinnati aurait dû recruter un joueur de ligne offensive à la place. Chase a rejoint un corps de réception bien établi et s’est hissé au sommet dès la semaine 1. Retrouver le quart-arrière vainqueur du trophée Heisman qu’il a boosté à LSU a porté ses fruits immédiatement. À son tour, l’offensive par la passe classée au 27e rang de la saison dernière se classe actuellement au 12e rang.

Voici comment se déroule ce renversement étonnant.

Pourquoi Ja’Marr Chase est un pari tentant de recrue offensive de l’année, même à +250

Bien que sept semaines, voici où Chase se classe parmi tous les receveurs recrue et les extrémités serrées dans les statistiques de capture de passes

Répétons encore ce dernier numéro parce qu’il mérite d’être répété. Joe Burrow gagne en moyenne 14,8 yards à chaque fois qu’il décide de lancer le ballon en direction de Ja’Marr Chase. Ce ne sont pas seulement des chiffres époustouflants pour une recrue, c’est une production incroyable en général. À titre de comparaison, juxtaposons Chase et le finaliste de la recrue offensive de l’année 2020 Justin Jefferson (son ancien coéquipier LSU) à travers ses sept premiers matchs en tant que partant:

Non seulement Chase a été meilleur que Jefferson, mais il a également une avance de deux matchs sur lui puisque JJ était un non-facteur relatif pour commencer la saison des Vikings l’automne dernier. Jefferson aurait été un ORoY digne la saison dernière, mais a été battu par Justin Herbert. Revenons au dernier receveur large à avoir remporté le prix : le géant de New York Odell Beckham Jr. en 2014 :

Chase a un énorme avantage sur le départ d’OBJ, même s’il convient de noter que le wideout All-Pro s’est vraiment séparé du peloton au cours des semaines 14 à 17 cette saison (43 attrapés, 606 verges, sept touchés). Si Chase peut maintenir ce rythme, il terminerait l’année avec 500 verges de plus sur réception et trois touchés de plus que Beckham en 2014.

Les statistiques traditionnelles aiment clairement les chances de Chase d’être la recrue la plus percutante de 2021. Que disent les statistiques avancées ? Par mesure de coussin moyen, il est l’une des cibles les plus étroitement couvertes de la ligue lorsqu’il s’agit de savoir où les arrières défensifs adverses le placent en position de force. Il a également été assez bien couvert aussi; ses 2,0 verges de séparation par cible sont le quatrième plus bas de la NFL. Bien sûr, une fois qu’il a le ballon dans les mains, c’est un cauchemar. Chase parcourt plus de huit mètres après la capture par réception – environ cinq verges de plus par capture que les statistiques de la prochaine génération de la NFL pourraient raisonnablement s’attendre à ce qu’un récepteur similaire gagne. Un seul autre joueur, son coéquipier CJ Uzomah, a en moyenne plus de 3,7 de surplus de YAC par rapport aux attentes.

Cela pourrait signifier que la régression est à venir car les équipes lui accordent plus de respect sur la ligne de mêlée. Ou cela peut signifier que la couverture est étroite et qu’il se trouve qu’il joue de toute façon parce qu’il a été construit en laboratoire pour gérer tout cela. Chase peut transformer une balle profonde ou une route de croisement en un touché de 50 mètres, ce qui signifie que même lorsque les équipes commencent à le doubler, il n’y a pas d’astuce simple pour le ralentir.

Alors Chase récupère le ballon et en fait plus que quiconque dans la ligue. Comment cela se traduit-il dans le tableau de bord ? Les points ajoutés attendus (EPA) décomposent chaque jeu pour déterminer le nombre de points dont un joueur serait généralement responsable dans un match donné, selon Ben Baldwin et Sebastian Carl de RBSDM. Ce n’est pas une mesure parfaite, mais c’est un outil utile pour les comparaisons de joueur à joueur pour voir qui tire le meilleur parti de ses clichés.

Et Chase profite au maximum de ses clichés. Voici comment il se compare aux autres recrues WR/RB/TE sélectionnées parmi les 50 meilleurs choix du repêchage 2021 de la NFL :

Putain de merde ! Son meilleur jeu était deux fois plus précieux que le meilleur jeu de n’importe qui d’autre, à l’exception de Kyle Pitts et Kadarius Toney. Il est le seul joueur de ce groupe à ne pas avoir d’EPA négatif au cours d’une semaine cette saison. Il surpasse la concurrence en ce qui concerne les joueurs qualifiés. Et les quarts ?

Oui, vérifie toujours.

Chase est-il un cadenas pour remporter le prix ?

Non bien sûr que non. Il y a une classe de recrues de cinq hommes de quarts partants, et une poussée de mi-saison de l’un d’entre eux pourrait les catapulter en tête.

Mac Jones, assis à la deuxième meilleure cote sur sept semaines (+400), pourrait dépasser Chase en devenant le premier quart-arrière non-Tom Brady à mener les New England Patriots aux séries éliminatoires depuis Drew Bledsoe en 1997. Comme on le voit ci-dessus, il est la seule autre recrue dans la stratosphère de Chase en ce qui concerne l’EPA total. Les Bears de Chicago de Justin Fields sont toujours dans la course aux séries éliminatoires à 3-4. Même s’il devrait avoir un énorme come-up pour se frayer un chemin dans la discussion, il ne peut pas être exclu pour l’instant.

Mais les électeurs de la recrue de l’année ne tiennent pas les quarts sur un piédestal de la même manière qu’ils le font lorsqu’il s’agit de voter MVP. Saquon Barkley a résisté à l’arrivée chaude de Baker Mayfield en 2018. Todd Gurley a remporté le prix 2015 malgré une saison de 4 000 verges de Jameis Winston. Ce n’est pas la compétition la plus difficile, mais Jones/Fields/sure-why-not-Trey-Lance-too tombera probablement dans cette gamme plutôt que le niveau Herbert/Dak Prescott/Kyler Murray des QB qui ont remporté le prix.

Si cela donne un avantage aux joueurs qualifiés, il se peut qu’il n’y ait que deux autres recrues capables de renverser Chase. Jaylen Waddle est le seul joueur de première année à avoir reçu plus de réceptions que la star des Bengals, récoltant 44 passes avec un taux de capture stellaire de 77% pour un Miami Dolphins par ailleurs lamentable. Malheureusement pour lui, ceux-ci sont principalement venus sur des décharges à courte portée – sa profondeur cible moyenne est de 5,6 mètres par rapport aux 14,4 de Chase – et il est de plus en plus déçu par le quart-arrière de deuxième année Tua Tagovailoa.

La menace la plus réaliste est peut-être le joueur qui a devancé Chase lors du repêchage du printemps dernier, Kyle Pitts. Pitts a mis quelques semaines à passer à la vitesse supérieure, mais est devenu un digne successeur de la place de Julio Jones dans le cœur des fans des Falcons à travers le monde :

SHEESH. @kylepitts__ #NationalTightEndsDay : #ATLvsMIA sur FOX

📱: application NFL pic.twitter.com/bz2iz7WEAS – NFL (@NFL) 24 octobre 2021

Pitts a réussi 15 attrapés pour 189 verges à ses quatre premiers matchs. Il en a eu 16 pour 282 les deux derniers – les deux Falcons gagnent. C’est le genre de rythme qu’il doit maintenir pour rattraper Chase, et ça va être difficile à faire. Même ainsi, il a prouvé qu’il pouvait être une cible de grande valeur aux côtés de Calvin Ridley. S’il peut aider Atlanta à atteindre une place improbable en séries éliminatoires de la même manière que Chase, il fournira aux électeurs une décision difficile.

Mais si l’écart des Bengals est le bénéficiaire d’un petit échantillon, Pitts est carrément minuscule. Les matchs contre les Jets et les Dolphins à une victoire ne sont pas exactement le genre de preuves sur lesquelles vous baseriez une saison de 1 200 verges. Accroché à plus de 200 mètres des Ravens ? C’est un peu plus durable.

Alors oui, un ticket +250 sur Chase pour gagner la recrue offensive de l’année n’est pas un mauvais pari. Vous pouvez attendre de voir si un hoquet en début de saison rend ces chances un peu plus longues, mais avec des confrontations contre les Jets (défense de passe n ° 23), les Browns (n ​​° 20) et les Raiders (n ° 17) qui se profilent, cela pourrait être le nombre le plus favorable que vous obtenez à partir de maintenant.

Mais bon, si vous voulez en savoir trop sur les deux derniers matchs de Pitts, vous pouvez toujours l’obtenir à +2200 pour voler le prix à son collègue vétéran de la SEC.