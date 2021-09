“Jambalaya”: Hank Williams crée un classique sur le bayou

“Au revoir Joe je dois y aller oh mon oh…” Fans de Hank Williams et les charpentiers n’aura aucune difficulté à identifier cela comme la première ligne d’une chanson écrite par Hank qui est devenue un thème musical pour les deux artistes. L’original “Jambalaya (On The Bayou)” de Hank a fait ses débuts dans les charts pop américains le 6 septembre 1952.

Williams a enregistré son original en juin de la même année à Nashville avec un groupe de premier plan qui comprenait Chet Atkins à la guitare. L’enregistrement d’influence cajun est resté en tête du classement country pendant 14 semaines spectaculaires. Avec des genres soi-disant «spécialistes» si marginalisés sur la scène musicale américaine des années 1950, le champ était ouvert à la chanteuse pop Jo Stafford pour maximiser le potentiel de la chanson pour ce public, et sa version a dûment atteint la troisième place du palmarès pop américain.

La version de Stafford figurait déjà dans le top dix des singles pop les plus vendus dans le numéro Billboard du 6 septembre, lorsque l’original de Williams est entré dans ce classement. La version de Hank a fait ses débuts cette semaine-là sur Most Played Juke Box Folk (Country & Western) Records, et s’est hissée au sommet du plus fascinant Country & Western Records Most Played By Folk Disc Jockeys.

Après d’autres reprises par tout le monde de Kitty Wells et Graisses Domino à Jerry Lee Lewis et Jean Fogerty, « Jambalaya » a été refait dans un style classique en 1973 par les charpentiers. La version de Richard et Karen est apparue sur leur album Now & Then cette année-là et est devenue un succès international, atteignant la 12e place au Royaume-Uni. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un single américain, la version des Carpenters a également été un succès en Allemagne, aux Pays-Bas et au Japon, entre autres pays.

