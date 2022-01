Jambe ouverte d’Aleida Núñez depuis Dubaï sur un yacht de luxe

Aleida Núñez jambe ouverte d’un yacht avec une robe rouge | Instagram

Encore une fois la célèbre actrice mexicaine Aleida Nunez surpris ses fans depuis son voyage à Dubaï, vêtue d’un flirt robe rouge étant jambe ouverte montrant complètement ses charmes.

À plus d’une occasion, cette star coquette a consenti à ses followers avec les publications qu’elle fait sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram, cette fois elle n’a pas fait exception et Aleida Núñez a ravi tous ceux qui l’ont vue. vidéos.

Il y a onze heures, il a partagé une série de micro-vidéos et de photos qui ont sûrement fait soupirer plus d’un de ses followers en voyant le contenu de chacun d’eux.

Cela peut vous intéresser : Adamari López enverrait un message clair à ceux qui la critiquent

Dans le premier, c’est précisément celui qui pour beaucoup est le plus coquette et divertissant, puisqu’Aleida navigue sur un yacht de luxe au large de Dubaï, elle porte une robe en satin rouge, qui a un dos ouvert.

Depuis son arrivée à Dubaï, Aleida Núñez n’a cessé de gâter ses followers | Instagram aleidanunez

Celui-ci est solidement attaché à son cou afin qu’il laisse tout son dos complètement exposé, elle a également une jupe extrêmement large donc quand elle ajoute un peu d’air à mesure que le yacht avance, sa robe bouge beaucoup avec le vent.

C’est pour cette raison que lorsqu’elle posait devant ce véhicule nautique les jambes écartées le tissu de sa robe volait de la manière la plus coquette possible, il est possible que certains de ses fans aient vu l’intégralité de la vidéo l’attendant se lever un peu plus.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LEUR CONTENU MIGNON.

Dans le contenu suivant de sa publication, Núñez s’est vanté un peu de la belle ville dans laquelle il se trouve, c’est vraiment un bel endroit qui se combine parfaitement avec sa beauté mexicaine.

Je souhaite de tout mon cœur que cette année soit pleine d’abondance à tous égards dans votre vie 2022 « , a commenté Aleida Núñez.

C’est de ce beau message qu’il a orné ces vidéos coquettes, adoucissant le regard de ses followers, qui seront ravis de voir ses prochaines publications, sans aucun doute. Aleida Nunez a commencé cette 2022 du bon pied.

Les bénédictions qu’il a envoyées à ses fans lui seront sûrement rendues avec l’affection réciproque de ses followers, sa famille et ses amis, ce qui peut être parfaitement apprécié dans sa boîte de commentaires, en plus des centaines d’emojis qui y défilent.

Toutes les photos et vidéos sont très belles, mais tu es magnifique au premier plan », a commenté un fan.