Jambes parfaites ! Jennifer Lopez les montre très coquette

La chanteuse coquette, mannequin, actrice et une célébrité américaine qui a séduit des millions d’autres depuis qu’elle s’est réconciliée avec son ex-petit ami Ben affleckSans aucun doute, Jennifer Lopez parvient toujours à attirer l’attention non seulement des médias mais aussi de ses admirateurs, c’est précisément grâce à une photo sur laquelle elle apparaît vêtue de ses belles jambes galbées qui ont à nouveau captivé des millions de personnes.

Jennifer Lopez Elle est considérée aujourd’hui comme une “saint”, pour de nombreux fans de sa carrière, la voir mettre fin à une relation et un engagement de mariage après quatre ans était quelque chose de dur, cependant la surprise qu’en moins de 15 jours elle est revenue avec son ex-petit ami d’il y a 17 ans était plus que choquant.

Être un chanteur et actrice à succès, millionnaire, avec une silhouette que tout le monde envierait, il semble que JLo soit le portrait vivant du rêve de toute personne qui aspire à tout avoir dans la vie, comme elle l’a en ce moment, car l’amour est revenu dans votre vie .

Et en parlant précisément de son silhouette exquise, cette même est revenue voler le souffle de ses fans pendant quelques semaines, alors qu’elle prend son petit-déjeuner extrêmement détendue, il pourrait sûrement s’agir d’une séance photo où elle montrait ses jambes, car elle portait une robe de bal.

Évidemment, ce serait l’une des nombreuses séances photo auxquelles cette beauté a participé, mais sans aucun doute plus d’un de ses fans pourrait facilement l’imaginer manger n’importe quel plat du jour avec ce type de tenue juste pour le petit déjeuner, comme le ferait n’importe quel millionnaire. .

Cette publication qui a été partagée le 15 juillet sur un compte Instagram de ses fans, est assise les jambes croisées, exposant une partie de son butin et de ses cuisses.

L’air élégante et fraîche Jennifer Lopez lit le journal, elle porte des lunettes noires avec une monture blanche, qui se combinent parfaitement avec certaines parties de sa robe et ses sandales hautes, ce qui frappe c’est la façon dont elle a ses cheveux arrangés.

Cette fois JLo le porte comme s’il était mouillé, vous vous souvenez peut-être de Kim Kardashian au MET Gala lorsqu’elle est apparue dans une robe extrêmement moulante avec ce type de coiffure “mouillée” puisque le thème de son vêtement était la pluie et aussi comme oublier Miley Cyrus lorsqu’elle a chanté sa chanson Slide Away pour la première fois sur scène, avec un look similaire à celui des deux célébrités.

Le lieu où l’interprète de “Je suis réel“C’est une terrasse, d’un côté il y a une table avec quelques fruits et un café servi, au fond on voit un beau jardin il parait qu’il est situé dans un beau palais ancien, de la même manière ce ne serait pas un surprise si cela faisait partie de sa propre maison.

Jennifer s’est beaucoup démarquée à son époque en tant que femme d’affaires, aujourd’hui ses produits de beauté et de soins de la peau rivalisent avec des marques importantes sur le marché, il semble que comme King Midas tout ce qu’elle touche se transforme en or, musique, produits ou films, vous le ferez sûrement réussir maintenant avec vos nouveaux projets.

Cependant, ce que tout le monde parle actuellement dans leur cour avec le protagoniste du film ARGO, Ben Affleck, tout comme elle a frappé des millions et les revoir ensemble a tout le monde heureux, Bennifer est revenu mieux que jamais, car les deux sont à leur apogée , 17 ans plus tard !