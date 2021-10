Jameela Jamil défend la production de crédit sur le nouvel album de BF James Blake

« James a dû me battre pour m’attribuer le mérite de cet album parce que j’en avais tellement marre d’Internet. Surtout après que la même chose se soit produite sur son dernier disque sur lequel j’ai travaillé pendant d’innombrables heures », a écrit le juge Legendary. « En fin de compte, j’ai pris le crédit que je méritais en raison de l’importance pour les femmes qui travaillent dans la musique d’exister visiblement dans l’espace de la production musicale, et parce que je voudrais que chacun d’entre vous qui me suive s’approprie ce qui est légitimement vos réalisations. «

Parmi ceux qui ont partagé leur soutien dans la section des commentaires, il y avait Questlove, qui a écrit : « Prenez tout le mérite. » En outre, Gestionnaire de Chelsea a posté: « Les femmes sont plus intelligentes, plus ingénieuses et ont dû faire face à une humilité forcée. Nous en avons fini avec tout cela. »