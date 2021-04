Jameela Jamil demande à Khloe Kardashian de la cohérence et Internet est divisé

Répondant au message de Khloe, Jameela a écrit: « Je suis vraiment désolé de ce que nous avons tous vu vous arriver au cours de la dernière décennie.. C’est tellement inacceptable. Ce serait le bon moment pour jeter la culture diététique à la merde, arrêter de retoucher des photos, admettre l’aide que vous obtenez pour voir à quoi vous ressemblez et être transparent avec vos fans. «

(Twitter @jameelajamil)

« C’est ce que je disais. Elle a été victime d’intimidation dans cet état d’esprit. Mais maintenant, elle l’est aussi un très bon moment pour admettre les chirurgies, perdre du poids photos et vidéos, et arrêtez de faire partie de la culture qui fait que les filles comme elle se détestent. Plus de produits diététiques. Plus de « corps de vengeance » « , a écrit l’actrice.