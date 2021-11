Jameis Winston s’est blessé, puis a dansé avec des béquilles après que les Saints eurent bouleversé Bucs

Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont subi leur plus grosse défaite de la saison en remportant leur plus gros match de l’année dimanche après-midi contre les Buccaneers de Tampa Bay. Les Saints ont remporté une victoire palpitante de 36-27 sur les champions en titre du Super Bowl, qui a été entachée par une blessure au genou du quart partant Jameis Winston. On craint que la blessure de Winston ne mette fin à la saison, mais cela n’a pas empêché le QB de danser avec des béquilles dans les vestiaires après la victoire (Mettre à jour: La blessure de Winston met fin à la saison).

Winston s’est blessé au début du deuxième quart sur un tacle au collier de cheval du secondeur de Tampa Bay Devin White. Trevor Siemian a remplacé Winston au poste de quart-arrière et a mené la Nouvelle-Orléans sur cinq disques marquants. Le vrai MVP pour les Saints était la défense, qui a forcé Tom Brady à effectuer trois revirements, dont un choix de six à la fin du quatrième quart.

Avec les Bucs à deux points de retard et moins de deux minutes à jouer en temps réglementaire, Brady a lancé une interception à PJ Williams qui a pris 40 verges pour un touché. Regardez l’interception de Williams ici. Alors que le buzzer final retentissait sur la victoire des Saints, tout le monde attendait une mise à jour sur les blessures d’après-match sur Winston. Au lieu de cela, il y avait le quart-arrière blessé dansant avec ses béquilles dans le vestiaire alors que sa jambe était dans un plâtre volumineux.

Cette capture d’écran donne l’impression que ce serait un mème si cela se produisait dans de meilleures circonstances :

Winston a quitté le match après avoir été traîné par les Blancs par le col après une courte mêlée. Le QB a eu du mal à quitter le terrain avant de se diriger vers la tente médicale sur la touche. Il finirait par prendre un chariot jusqu’au vestiaire.

Winston a une blessure au LCA et potentiellement une blessure au MCL, selon l’initié Ian Rapoport. Voici un aperçu du jeu sur lequel il a été blessé.

Les Saints n’avaient probablement pas besoin de motivation supplémentaire dans un match contre un rival de division, mais ils en ont quand même obtenu après que le demi de coin de Tampa Bay, Antoine Winfield Jr., ait utilisé la célébration de la signature de Winston pour narguer la Nouvelle-Orléans après une interception. L’interception de Winfield a finalement été annulée pour une punition brutale du passeur. Après avoir joué, Winfield a été vu « en train de manger le W », ce que Winston a créé en jouant avec les Bucs plus tôt dans sa carrière. Il l’a fait après que Winston soit déjà sorti avec la blessure.

White a déclaré que lui et Winston étaient proches et qu’il priait pour que la blessure ne soit pas grave.

La blessure de Winston est évidemment un coup brutal pour une équipe des Saints qui s’est améliorée à 5-2 lors de la victoire. Les Bucs sont tombés à 6-2 avec la défaite.

Winston a bien commencé sa première année en remplaçant Drew Brees en tant que QB partant de la Nouvelle-Orléans. Il avait 13 touchés à trois interceptions sur l’année au moment de la blessure. Espérons que Winston puisse retrouver une pleine santé. Au moins, il a l’air de bonne humeur après avoir dansé dans les vestiaires.