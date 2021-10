Jamel Hareng 129,8 lb vs. Shakur Stevenson 130 lb

Les combats Herring-Stevenson, Zayas-Karpency et Ali Walsh-Westley II seront diffusés en direct sur ESPN et ESPN Deportes (diffusion simultanée sur ESPN +) à 22 h 30 HE / 19 h 30 HP.

• Hareng Jamel 129,8 lb vs. Shakur Stevenson 130 lb

(Championnat du monde des poids légers WBO Jr. – 12 rondes)

Juges : Glenn Feldman, Rocky Young, Ed Kanner

Arbitre: Mark Nelson

• Alex Zayas 153.2. livres contre Dan Karpency 153,2 lb

(Poids moyen junior – 6 tours)

• Nico Ali Walsh 162 lb vs. James Westley II 159,6 lb

(Poids moyen – 4 tours)

(ESPN +, 19 h 30 HE / 16 h 30 HP)

• Evan Holyfield 151,6 lb vs. Charles Stanford 151,6 lb

(Poids moyen junior – 6 tours)

• Troy Isley 158 lb vs. Nicholi Navarro 156 lb

(Poids moyen – 4 tours)

• Roddricus Livsey 141,4 lb vs. Eric Palmer 141 livres

(Jr. Welterweight – 6 tours)

• Haven Brady Jr. 127 lb vs. Roberto Negrete 127 lb

(Poids plume – 4 tours)

• Antoine Cobb 144,2 lb vs. Jerrion Campbell 142.4 lb

(Jr. Welterweight – 4 tours)

• Harley Mederos 136 lb vs. Deljerro Revello 135,8 lb

(Jr. Léger – 4 tours)

Nom de l’événement : Pesée | Hareng vs. Stevenson

Date : vendredi 22 octobre 2021