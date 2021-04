Jamel Herring envoie Carl Frampton à la retraite avec un arrêt au sixième tour pour conserver le titre WBO ⋆ .

Jamel Herring a conservé son titre des poids légers juniors WBO avec un arrêt scintillant au sixième tour de Carl Frampton à The Rotunda Caesars Palace Bluewaters à Dubaï samedi.

Frampton a déclaré avant le combat qu’il se retirerait du sport s’il était incapable de remporter le titre de Herring, âgé de 35 ans, et Frampton a fait exactement cela après sa perte.

Le 5-10 Herring cherchait le combat qui lui gagnerait le respect qu’il recherchait désespérément. Faire face à un ancien double champion était le remède.

Herring a utilisé sa taille et ses avantages pour garder Frampton à la fin de son jab alors qu’il s’éloignait chaque fois que le combattant irlandais se rapprochait. Il semblait que Frampton inversait lentement la tendance sur Herring au troisième tour alors qu’il travaillait le corps et ouvrait une coupure sur l’œil droit de l’ancien Marine.

Frampton semblait avoir déchiffré le code en utilisant sa pression pour combler l’écart. Malheureusement, il a payé le prix de sa confiance en marchant droit dans une main droite droite qui l’a mis à terre au quatrième tour.

Il ne s’en remettrait jamais.

Herring a augmenté la pression et a décroché une multitude de coups puissants au cinquième tour alors que Frampton cherchait désespérément à retrouver son chemin dans le combat. Reconnaissant qu’il serait incapable de gagner un match de boxe, Frampton a tenté de transformer le combat en bagarre, mais Herring débordait de confiance et était sur le point de repousser son adversaire offensif.

La fin est venue quand Frampton a plongé la tête et a claqué son visage dans un uppercut de hareng parfaitement synchronisé. Frampton s’est effondré sur la toile et il semblait que le combat était terminé à ce moment-là. D’une manière ou d’une autre, « The Jackal » se leva et se tourna vers Herring par instinct. Herring a permis à son adversaire imprudent de décrocher le coup chanceux, puis l’a repoussé avec une série de coups puissants qui ont finalement fait jeter l’éponge par le coin de Frampton à 1:40 de la sixième.

Herring a taquiné une augmentation de la catégorie de poids par la suite, mais il est également intrigué par l’idée d’un combat d’unification avec le champion junior des poids légers WBC Oscar Valdez.