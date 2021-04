Jamel Herring et Carl Frampton s’affrontent à Dubaï

DUBAI (1er avril 2021) – L’histoire se fera samedi lorsque Jamel «Semper Fi» Herring décrochera son titre mondial junior. Poids léger WBO en jeu contre l’ancien champion du monde en deux divisions Carl «The Jackal» Frampton au Caesars Bluewaters Dubaï. Ce sera le premier combat pour le titre mondial à avoir lieu à Dubaï, et si Frampton est victorieux, il deviendra le premier boxeur irlandais à devenir champion du monde en trois divisions.

Le titre clash Herring vs. Frampton sera diffusé en direct et exclusivement aux États-Unis sur ESPN + (16 h HE), avec une action de combat préliminaire prévue à 14 h HE sur ESPN +.

Voici ce que les combattants avaient à dire lors du premier match à Dubaï:

JAMEL HERRING

«J’ai pu rester concentré malgré tous les reports car je suis motivé et affamé. Je sais que c’est un grand combat. «

Oui, une victoire sur Frampton serait un jalon déterminant pour ma carrière. Vous voulez gagner un titre mondial. D’accord, nous avons remporté le titre mondial. Eh bien, quelle est la prochaine étape? Nous avons dû défendre avec succès notre titre pour être considéré comme un vrai champion. J’arrive à la conversation: «Oh, vous voulez affronter les autres champions et les autres grands noms», et Carl Frampton est un champion du monde en deux divisions. Il a fait de grandes choses dans sa carrière ».

«Depuis novembre 2019, on parle de ce combat, et c’est mon moment. Pour cela, j’ai travaillé. C’est ce que j’ai demandé. C’est un grand combat pour moi maintenant. «

« Je sais qu’une victoire va évidemment booster ma carrière, et je suis ravi d’arriver enfin ici avec un autre bon champion que je pourrai battre ce week-end. »

«Je n’ai aucun doute sur le combat qui se déroule à Dubaï parce que je suis un marin américain. J’ai combattu partout, que ce soit sur le champ de bataille ou sur le ring. Si vous vous souvenez, j’étais prêt à l’affronter à Belfast sans accroc, devant des milliers de personnes. J’étais prêt à lui donner cet avantage sur le terrain parce qu’il voulait tellement le combat que je ne me souciais pas vraiment de l’endroit où le combat aurait lieu. Tant que nous avons une bague et des gants, je me fiche de savoir où est le combat. «

«La façon dont je gagne ce combat est simplement en étant moi, le Jamel qui a remporté le championnat du monde. Je dois retrouver cette faim. J’ai l’impression que mon dos est contre le mur, même en tant que champion. «

CARL FRAMPTON

«Il semble que nous parlions de ce combat depuis plus d’un an. J’ai l’impression que cela a été bénéfique pour moi de commencer à m’entraîner tôt ici à Dubaï. J’avais un partenaire d’entraînement avec moi. J’ai terminé la préparation ici. Je pense que c’était plus bénéfique que toute autre chose de s’habituer à mon environnement et à la chaleur. J’ai terminé ce qui a été un très, très bon camp ».

«Les gens parleront de cette blessure à la main qui a retardé le combat pendant un certain temps, mais c’était une très, très petite chose. Il n’y a pas de réel problème et j’ai terminé le combat. J’ai mis un peu de «TLC» sur ma main pendant une semaine ou huit jours, et je suis retourné à l’entraînement, frappant les sacs lourds. Mais le camp, à part ça, a été de première classe, très bien, rien à redire. Je suis là où je dois être en ce moment, et j’ai hâte de me battre. «

«Je suis très fier de ce que j’ai fait dans ma carrière jusqu’à présent, mais l’opportunité d’être le seul champion du monde à trois poids de toute l’île d’Irlande, l’un des seuls combattants britanniques à le faire. En outre, je me joindrai à un groupe d’élite absolue de combattants mondiaux pour y parvenir. Je veux faire ça. Je suis tellement déterminé à faire en sorte que cela se produise, et cela signifiera beaucoup pour moi personnellement. «

«Je dois espérer le meilleur Jamel Herring qui ait jamais vécu. Nous regardons la dernière performance de Jamel {contre Jonathan Oquendo}, il reçoit un peu de critiques pour cela, de la part des médias et d’autres personnes. Ma performance n’a pas été brillante lors de mon dernier combat. Je pense que nous devons tous les deux être bien meilleurs pour que ce combat soit victorieux. Je suis prêt à être meilleur. Je pense que ce sera un bon combat.

SAMEDI 3 avril 2021

ESPN +, 16 h HE / 13 h HP

Jamel Herring vs. Carl Frampton, 12 tours, titre mondial des poids légers WBO Jr.

Zhankosh Turarov contre Tyrone McKenna, 10 rounds, titre intercontinental poids welter Jr. WBO

ESPN +, 14 h HE / 11 h HP

Keyshawn Davis contre Richman Ashelley, 6 coups, léger

Donnie Nietes contre Pablo Carrillo, 10 tours, titre intercontinental poids coq Jr. WBO

Tursynbay Kulakhmet contre Heber Rondon, 10 tours, titre WBC International Super Welterweight

À propos d’ESPN +

ESPN + est le premier service de streaming sportif de l’industrie offrant aux fans aux États-Unis des milliers d’événements sportifs en direct, une programmation originale non disponible sur la télévision linéaire ESPN ou les réseaux numériques, et le contenu éditorial exclusif de dizaines d’écrivains et de journalistes ESPN. Lancé en avril 2018, ESPN + est passé à plus de 12,1 millions d’abonnés.

Les fans s’inscrivent à ESPN + pour seulement 5,99 $ par mois (ou 59,99 $ par an) sur ESPN.com, ESPNplus.com ou sur l’application ESPN (mobile et connectée). Il est également disponible dans le cadre du Disney Bundle qui donne aux abonnés l’accès à Disney +, ESPN + et Hulu pour 12,99 $ / mois (Hulu sans publicité) ou 18,99 $ / mois (Hulu sans publicité).