Jamel Herring et Shakur Stevenon sont prêts à se battre pour le championnat du monde

ATLANTA (21 octobre 2021) – Ils ont commencé comme des connaissances, mais une fois que Jamel Herring a obtenu la ceinture que Shakur Stevenson voulait, l’ambiance amicale a disparu. Herring défendra son titre mondial junior des poids légers WBO contre l’ancien champion poids plume Stevenson samedi soir depuis la State Farm Arena d’Atlanta (ESPN, ESPN Deportes et ESPN +, 22 h 30 HE).

Le hareng (23-2, 11 KOs) a fait trois défenses du titre qu’il a remporté contre Masayuki Ito en mai 2019. Stevenson (16-0, 8 KOs), le médaillé d’argent olympique 2016, est considéré par beaucoup comme l’héritier de le trône livre pour livre et a remporté le titre mondial intérimaire en juin avec une décision dominante sur Jeremiah Nakathila.

Lorsque Herring et Stevenson ont eu leur épreuve de force finale, les combattants et leurs équipes ont échangé de forts coups verbaux, alors que Stevenson a attrapé la ceinture de Herring à plusieurs reprises au cours du face-à-face.

La carte principale d’ESPN mettra également en vedette l’étoile montante de la boxe portoricaine Xander Zayas (10-0, 7 KO) dans un combat de poids moyen junior en six rounds contre Dan Karpency, et le deuxième combat professionnel pour le poids moyen Nico Ali. Walsh, petit-fils de « The Greatest . »

L’émission ESPN + du combat préliminaire (19 h 30 HE) mettra en vedette l’espoir junior des poids moyens Evan Holyfield (7-0, 5 KO), fils de la légende d’Atlanta et ancien quadruple champion des poids lourds Evander Holyfield.

Les billets restants peuvent être achetés sur Ticketmaster.com.

Voici ce que les combattants avaient à dire lors de la conférence de presse :

Jamel hareng

« Les chances ne font que jouer sur mon histoire. Je n’ai jamais été le favori, non seulement en boxe, mais dans la vie, donc je ne me lance pas dans le monde du jeu. Cela ne me dérange pas du tout.

« Ce n’est pas personnel, c’est juste une affaire. Nous construisons un combat. C’est tout ce que cela signifie pour moi. J’ai entendu des choses pires et j’ai vécu pire. Nous ne sommes que deux concurrents dans la division essayant de montrer qui est le meilleur »

«Cela ressemble à un autre combat d’élite dans une division chargée et talentueuse, alors nous le prenons un combat à la fois. Nous mettons tous les sentiments personnels de côté et nous nous mettons simplement au travail et faisons ce que nous avons à faire. »

« Atlanta est géniale. J’ai de la famille ici. C’est une autre maison et c’est un honneur de se battre à la State Farm Arena car il n’y a pas beaucoup de combats dans la ville, donc tant que vous pouvez apporter un combat spécial dans une ville comme celle-ci, c’est toujours une bonne chose. »

Shakur Stevenson

« Cela signifie tout pour moi. C’est la première fois que je peux affronter un champion et être capable de défaire un champion signifiera beaucoup pour moi… et j’ai hâte de les entendre dire : « ET LE NOUVEAU ! CHAMPION' »

« Ce n’est certainement pas personnel, juste des affaires en fin de compte. Il n’est pas mon ami. Nous n’avons aucune conversation. Je ne parle pas à Jamel Herring en dehors de la boxe. »

«Ça fera du bien de battre toute l’équipe. J’ai hâte d’affronter {les entraîneurs de hareng Brian McIntyre et Red Spikes}. Ce n’est pas seulement Jamel que je combats. Je dois battre Bomac et Red, et ça me fera du bien de le faire. »

« Vous verrez une soirée spéciale, ma soirée d’introduction. Ça va être une super soirée, et il a dit qu’il allait gâcher la fête, alors voyons s’il peut le faire. »

Alex Zayas

« Je suis reconnaissant d’être ici. C’est une expérience incroyable d’avoir 19 ans à faire mes débuts sur ESPN. Je suis prêt à partir, et samedi soir, je vais le prouver. J’aime m’amuser et sourire pour la caméra »

« J’ai beaucoup à apprendre de mon dernier combat, mais mon équipe a fait les ajustements nécessaires et samedi soir je montrerai que je peux m’adapter à beaucoup de choses. L’événement principal est une grande danse. Vous avez deux grands boxeurs face à face et je souhaite seulement que le meilleur gagne.

Nico Ali Walsh

« Tous les grands disent que le premier combat est toujours le plus dur. Le premier est déjà à l’écart, donc tout est amusant à partir de maintenant. J’adore la boxe, c’est ma passion, et j’ai hâte de poursuivre l’héritage de mon grand-père et en même temps de créer le mien. Après le premier combat, on s’y habitue. J’ai les meilleures personnes dans mon coin. J’ai SugarHill Steward et BB Hudson, donc je suis très content du corner que j’ai, et si je pouvais construire quelque chose à partir de ce que j’ai fait à mes débuts pro, ce serait plus un jab et une main droite plus propre. »

Evan Holyfield

«Cela signifie absolument tout de se battre dans ma ville natale. C’est la deuxième fois que je combats à Atlanta. La boxe frappe et ne se fait pas toucher, et je vais faire tout ce qu’il faut pour gagner, que je combatte ou que je boxe. Mon père me dit toujours de m’entraîner au maximum. J’ai été très concentré sur ce camp d’entraînement, et je suis prêt à aller travailler. C’est vraiment comme si un enfant dans un magasin de bonbons était entouré de tout ce talent. C’est un honneur. Nous avons Xander Zayas, Shakur Stevenson, Jamel Herring et Nico Ali. Il n’y a que de la grandeur ici ».