Jamel Herring et Shakur Stevenson échangent des coups verbaux à Atlanta

ATLANTA – Le monarque junior WBO des poids légers Jamel “Semper Fi” Herring et l’ancien champion du monde poids plume invaincu Shakur Stevenson se sont entraînés ensemble et partagent bon nombre des mêmes amis. Parfois, les amis sont les meilleurs ennemis.

Herring défendra son titre mondial contre Stevenson le samedi 23 octobre (ESPN et ESPN Deportes, 22 h 30 HE) à la State Farm Arena primée d’Atlanta. L’une des cartes les plus attendues de l’année comprendra également le retour de l’espoir des poids moyens et petit-fils de “The Greatest” Muhammad Ali, Nico Ali Walsh, qui est devenu pro avec un KO au premier tour en août.

Les combats préliminaires seront diffusés en direct et en exclusivité sur ESPN+, et mettront en scène le retour de l’olympien Troy Isley (2-0, 1 KO) dans un combat en six rounds chez les poids moyens. De plus, le natif de Géorgie Haven Brady Jr. (3-0, 3 KOs) dans un combat de poids plume en quatre rounds, et les débuts à Atlanta de l’espoir junior des poids moyens Evan “Yung Holy” Holyfield (7-0, 5 KOs), originaire d’Atlanta et fils de la légende des poids lourds Evander Holyfield.

Les billets seront mis en vente DEMAIN, le 10 septembre à 10 h HE et peuvent être achetés sur ticketmaster.com.

Voici ce que le légendaire promoteur de Top Rank Bob Arum et les combattants avaient à dire lors de la conférence de presse d’ouverture :

• Bob Arum

«Nous avons le champion, Jamel Herring, qui est un gars très dur. Vous ne faites pas deux tours de service en tant que Marine en Irak à moins qu’il ne soit un dur à cuire. La seule critique à propos de Jamel était qu’il n’avait pas montré beaucoup de puissance dans ses coups de poing, mais il a montré qu’il avait du pouvoir avec ce qu’il a fait lorsqu’il a récemment arrêté le grand Carl Frampton. Je sais qu’il est prêt pour ce combat, et vous verrez ‘The Fighting Marine’ en action. Maintenant, ce n’est pas une tâche facile pour lui car il affronte le jeune homme que beaucoup d’entre nous dans la boxe ont promu pendant des années comme le nouveau visage de la boxe, la nouvelle star de la boxe, le gars qui va battre tout le monde sur son chemin. être une super star. Et jusqu’à présent, Shakur Stevenson a montré cette capacité. Il sait que c’est un combat difficile, mais il est toujours préparé. Je vous garantis à tous que vous assisterez à un événement principal formidable et compétitif le 23 octobre ».

• Jamel Hareng

«Je vois chaque combat différemment. Ce combat n’est pas plus facile que n’importe quel combat que j’ai eu dans le passé. J’ai toujours donné à Shakur son respect. Je sais à quoi j’ai affaire, mais c’est ce qui me motive à aller au gymnase et à faire ce que j’ai à faire. Je ne prends personne à la légère. C’est un territoire familial et un autre jour dans la vie de Jamel Herring. C’est comme ça “.

«Ils font de Shakur la future superstar, mais encore une fois, c’est peut-être une future star à part entière, mais pour le moment, nous nous concentrons sur le présent. J’ai l’impression que j’ai encore des choses à me prouver, et je vais aller là-bas et faire ce que j’ai à faire. »

« Dernièrement, Atlanta est devenue une autre ville de boxe. C’est bien de ne pas être dans une “bulle”. C’est super d’avoir des fans présents. Les fans jouent un rôle énorme, surtout dans ces gros combats. Parfois, vous avez besoin de cette foule pour vous pousser et vous énerver. Je pense qu’Atlanta aura cette bonne ambiance que nous entretiendrons tous les deux le 23 octobre.”

«Nous avons tous les deux quelque chose à prouver de notre propre chef. Il est jeune et veut être champion en deux divisions, ce que je respecte. J’ai l’impression d’avoir toujours été méprisée. Je me bats toujours pour mon respect C’est ce qui me garde motivé et affamé. Je pense que ce combat fera ressortir le meilleur de nous. »

• Shakur Stevenson

« C’est une opportunité incroyable d’être de retour ici pour se battre pour un autre titre mondial. Mon dernier titre mondial remonte à octobre (2019 contre Joet González). Pour ce titre mondial, je combats aussi en octobre. Ce ne sera pas différent. Je viens ici pour dominer. Jamel est un combattant solide. Il a une super équipe autour de lui, mais ça va être ma soirée. C’est comme ça que je me sens”.

« Jamel n’est qu’un ami de ma famille. Il n’est pas mon ami. Ce n’est pas quelqu’un à qui je parle en dehors de la boxe. Nous n’avons aucune relation en dehors de la boxe. C’est quelqu’un que je vois par là. Partager avec les mêmes personnes avec qui je partage. A part ça, nous ne sommes pas amis. Je n’ai jamais vraiment été ton ami. Je n’ai aucun problème avec lui, mais je ne le considère pas comme un ami.

“En fin de compte, je vais y aller pour m’assurer de gagner.”

• Nico Ali Walsh

« Tout d’abord, c’est un honneur d’être assis ici avec Shakur Stevenson et Jamel Herring. C’est un honneur de faire partie de cette carte, et je pense qu’il est très important pour moi d’être à Atlanta en raison de l’histoire, évidemment, avec mon grand-père. Et ma tante {Laila Ali} s’est battue ici aussi. C’est une période vraiment excitante de ma vie et je suis très excité. »

«Tous ceux à qui j’ai parlé, que ce soit Mike Tyson ou Tyson Fury ou tout autre combattant professionnel que j’admire, ont dit que le premier combat est toujours le plus difficile parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre. Je suis béni maintenant que j’ai eu le premier combat, et maintenant j’ai hâte de m’amuser et de profiter du reste de ma carrière de boxeur. »