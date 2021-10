Jamel Herring, le champion du monde marin coriace

Emilio Marquiegui-Marca

Ce samedi à la State Farm Arena d’Atlanta (USA), le New-Yorkais de Long Island Jamel hareng (23-2, 11 KOs) fera la quatrième défense de son titre mondial WBO des super-plumes (59 kg) contre un autre ancien champion du monde des poids plumes, médaillé d’argent à Rio de Janeiro Shakur Stevenson (16-0, 8 KO). Un combat très attrayant entre deux combattants avec une technique exquise.

Le champion, également olympien mais à Londres, est gaucher et marin, puisque comme il le dit, on n’est jamais un ex-marine, on l’est toujours et on s’en vante. Jamel Herring s’est enrôlé dans l’US Marine Corps en 2003 après les attentats du 11 septembre et y est resté jusqu’en 2012, stationné plusieurs années en Irak, dont il est très fier.

Il entend triompher en boxe et transcender autant que deux autres illustres marines, les poids lourds Ken Norton et Léon tourne.

Bien que le candidat soit clairement le favori pour arracher la couronne à Herring, le combattant new-yorkais vise à vaincre Stevenson en donnant une belle image comme celle qu’il a offerte lors de son dernier combat en éliminant le Nord-Irlandais. Carl Frampton, dans la troisième défense de sa ceinture.

Le champion estime qu’il n’est pas pris en compte, qu’il ne parvient pas à gagner la pleine confiance des fans, et a donc besoin d’une victoire éclatante.

Bien qu’étant père de six enfants, il sort toujours sur le ring en pensant à sa fille absente, Ariyanah, décédée en 2009 à l’âge de deux mois des suites de la mort subite du nourrisson, et qu’il n’oublie jamais comme ses compagnons de combat décédés. campagnes. Cela vous remplit d’énergie.

Après avoir signé avec le grand promoteur Faire une blague En 2018, Herring reste invaincu et avec les quatre titres mondiaux à l’affiche. L’un de ses rêves est d’unifier les couronnes, ce qu’il serait le pionnier à Long Island. Dans cette île de New York, ils n’ont réussi qu’à être champions du monde, mais d’un seul organisme, le super-léger et le poids welter copain mcgirt et le super léger Chris Algeri, alors Herring aspire à gagner et à défier certains des autres champions super poids plume.

Le Mexicain Oscar Valdez pourrait être son prochain rival, mais pour l’instant, il doit battre Stevenson. Allons d’abord à Arène de la ferme d’État ce samedi et profitez d’un combat spectaculaire.

On en fera l’expérience en exclusivité à l’aube du samedi au dimanche sur Fight Sports Max, la chaîne de la Marque qui diffuse les meilleurs matchs mondiaux de boxe et autres sports de combat, pour seulement 4,99 euros par mois.