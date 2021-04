Jamel Herring vs Carl Frampton en direct: Comment regarder le combat pour le titre de boxe en ligne de n’importe où

Carl Frampton a enfin la chance de devenir le premier champion du monde à trois poids d’Irlande ce soir lorsqu’il affronte Jamel Herring pour le titre WBO des super-poids plume. Lisez la suite pour votre guide complet pour regarder une diffusion en direct de Jamel Herring vs Carl Frampton, où que vous soyez dans le monde.

Le boxeur de Belfast Frampton a détenu des titres en super-coq et en poids plume, mais ses espoirs d’affronter Herring et une tentative historique de gagner un tiers ont été mis en attente à plusieurs reprises au cours des dernières années, le plus récemment après que le joueur de 34 ans ait souffert. une blessure à la main, obligeant à reporter la date initiale de février de ce combat.

Frampton s’est battu pour la dernière fois au York Hall de Londres en août de l’année dernière, arrêtant son remplaçant Darren Traynor au septième tour.

Herring a défendu avec succès son titre des super-poids plume à deux reprises depuis qu’il a bouleversé Masayuki Ito en Floride pour réclamer la ceinture il y a près de deux ans.

Le dernier combat de l’Américain était loin d’être convaincant, ce qui lui a permis de remporter la victoire après que son adversaire Jonathan Oquendo ait été disqualifié pour un coup de tête intentionnel.

Bien qu’il ait un an de plus que Frampton, Herring a moins d’expérience dans les rangs professionnels, mais possède un avantage significatif en termes de portée et de hauteur.

Les deux combattants ont deux défaites sur leurs records. Les 28 victoires de Frampton, 16 ont été par KO, tandis que Herring a remporté 22 de ses 24 combats, dont 10 ont été livrés par KO.

Lisez la suite pour savoir comment regarder Jamel Herring vs Carl Frampton, où que vous soyez dans le monde.

Frampton vs Herring: où et quand?

Ce combat massif devrait avoir lieu ce samedi au Caesars Palace de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les promenades en anneau pour l’événement principal sont attendues vers 22h BST / 17h HE / 14h PT / 8h AEDT

Regardez Herring vs Frampton en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les radiodiffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens montrant ce combat massif plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder le Frampton vs Herring mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder Herring vs Frampton en ligne aux États-Unis

ESPN a obtenu les droits de diffusion en direct pour cette confrontation tant attendue et vous pouvez également regarder le combat via la plate-forme de streaming en ligne ESPN + du réseau.

Le service coûte actuellement 5,99 $ par mois et vous permet de regarder en ligne ainsi que via ses applications de streaming mobile et TV, mais vous économiserez encore plus si vous payez un an à l’avance, avec ses frais annuels disponibles pour 59,99 $. Alternativement, il existe un ensemble tout-en-un comprenant ESPN +, Hulu et Disney + pour 13,99 $ par mois.

Les deux combattants devraient faire leur entrée sur le ring vers 17 h HE / 14 h HP samedi après-midi.

Comment diffuser Herring vs Frampton en direct au Royaume-Uni

Il y a une excellente nouvelle pour les fans de combat britanniques car cette énorme confrontation est diffusée en direct par la station terrestre Channel 5.

Cela signifie que vous pouvez vous connecter GRATUITEMENT, à condition que vous disposiez d’une licence de télévision britannique, tout en ayant également la possibilité de regarder toute l’action en ligne via le service de diffusion en continu My5 du diffuseur.

La couverture de l’événement par Channel 5 commence à 22 heures BST, ce qui correspond à peu près à l’heure prévue pour les deux combattants pour se frayer un chemin sur le ring.

Puis-je diffuser Herring vs Frampton en direct au Canada?

Il ne semble malheureusement pas y avoir de diffuseur Candian pour cet énorme combat pour le titre des super-poids plume.

La seule alternative est d’utiliser un service VPN comme décrit ci-dessus, de définir votre emplacement sur un pays sur cette page qui diffuse et de partir de là.

Diffusion en direct de Herring vs Frampton en Australie

Fox Sports est prêt à montrer l’action de Dubaï via Foxtel, ce qui signifie que le combat sera disponible pour regarder via la plate-forme de streaming sportif Kayo Sports. Les fonctionnalités du service over-the-top comprennent également l’accès à plus de 50 sports, en direct et à la demande, avec un forfait de base coûtant 25 $ par mois.

L’heure du combat Down Under devrait être vers 8 h 00 AEDT dimanche matin.

