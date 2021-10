JAMEL HERRING VS SHAKUR STEVENSON, VOIR LE COMBAT SUR INTERNET, QUELLE CHAÎNE LE DIFFUSERA, AUJOURD’HUI, LE 23 OCTOBRE

Nous vous disons comment, quand et où regarder en direct GRATUITEMENT, Le panneau d’affichage de Box, entre Jamel Herring contre Shakur Stevenson, dans la lutte sera en jeu le titre mondial junior WBO des poids légers, la fonction aura lieu dans le State Farm Arena à Atlanta, ce samedi 23 octobre.

PRÉCÉDENT

Le hareng (23-2, 11 KOs) a fait trois défenses du titre qu’il a remporté contre Masayuki Ito en mai 2019. Stevenson (16-0, 8 KOs), le médaillé d’argent olympique 2016, est considéré par beaucoup comme l’héritier de le trône livre pour livre et a remporté le titre mondial intérimaire en juin avec une décision dominante sur Jeremiah Nakathila.

Lorsque Herring et Stevenson ont eu leur épreuve de force finale, les combattants et leurs équipes ont échangé de forts coups verbaux, alors que Stevenson a attrapé la ceinture de Herring à plusieurs reprises lors d’un face à face.

L’undercard principale d’ESPN mettra également en vedette l’étoile montante de la boxe portoricaine Alex Zayas (10-0, 7 KO) dans un combat de poids moyen junior de six rounds contre Dan Karpency, et le deuxième combat professionnel pour le poids moyen Nico Ali Walsh, petit-fils de « The Greatest ».

AFFICHAGE:

Jamel Hareng vs. Shakur Stevenson, 12 rounds, Championnat du monde WBO Jr. des poids légers

Alex Zayas contre. Dan Karpency, 6 rondes, poids moyen Jr.

Nico Ali Walsh contre. James Westley II, 4 tours, poids moyen

Evan Holyfield contre Charles Stanford, 6 tours, poids moyen Jr.

Troy Isley contre Nicholi Navarro, 4 tours, poids moyen

Roddricus Livsey contre. Eric Palmer, 6 tours, Jr. Welterweight

Haven Brady Jr. contre Roberto Negrete, 4 tours, poids plume

Antoine Cobb contre Jerrion Campbell, 4 tours, poids welter Jr.

Harley Mederos contre Deljerro Revello, 4 tours, Jr. Léger

DATE:

23 octobre 2021

CALENDRIER:

20h30

19h30

18h30

17h30

SABLE

State Farm Arena à Atlanta

LIENS DE TRANSMISSION

POUR REGARDER LE COMBAT EN HD CLIQUEZ ICI

POUR REGARDER LE COMBAT EN HD CLIQUEZ ICI

POUR REGARDER LE COMBAT EN HD CLIQUEZ ICI

POUR REGARDER LE COMBAT EN HD CLIQUEZ ICI span