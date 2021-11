Jamelle Bouie se trompe sur la Constitution

Le chroniqueur du New York Times comprend mal l’argument des fondateurs en faveur de l’autonomie républicaine.

ARTICLE DE MEMBRE NRPLUS

N

ew York Times chroniqueur d’opinion Jamelle Bouie veut que la Constitution serve les Américains, et non l’inverse. Il est difficile de contester ce sentiment – ​​du moins dans l’abstrait. Les Framers ne l’ont certainement pas fait. Dans Federalist No. 45, James Madison, le père de la Constitution, a écrit : « Si le plan de la [constitutional] convention contraire au bonheur public, ma voix serait de rejeter le plan. En effet, les Encadreurs ne considéreraient pas leur création comme sacrée – bien qu’ils prôneraient un respect pour la loi. La Constitution devrait faire l’objet d’une évaluation sérieuse pour déterminer si elle sert le bien public, …

Lien source