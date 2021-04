James Allison a refusé le poste de patron de l’équipe Mercedes

Le nouveau poste de James Allison chez Mercedes n’est pas un tremplin pour devenir directeur d’équipe, déclare Toto Wolff.

En effet, le futur directeur technique n’a aucun intérêt à reprendre à terme le rôle actuellement occupé par l’Autrichien, qui est également copropriétaire de l’équipe.

Mercedes a récemment annoncé qu’Allison, qui était leur directeur technique depuis 2017, passerait à un poste nouvellement créé le 1er juillet, ce qui permettrait à Mike Elliott d’occuper le poste qu’il quitte.

Allison, 53 ans, a révélé que c’était sa propre décision initialement en 2019 de «s’éloigner de mon canapé et d’encourager l’équipe de la ligne de touche en tant que parieur».

Cependant, il a été persuadé de rester par Wolff avec un mandat différent – bien que cela ne devrait pas être considéré comme un pas vers le poste supérieur s’il devenait disponible à tout moment dans un avenir prévisible.

Wolff a déclaré qu’Allison «serait absolument capable d’être le directeur de l’équipe et a aussi beaucoup de respect au sein de l’organisation», mais ne veut pas du poste.

“Il a dit” jamais, jamais je ne ferais ça “”, a expliqué Wolff, qui a qualifié Allison de “frère jumeau technique”.

«Le chef d’équipe nécessite des compétences différentes et il a donc dit« non, merci ».

«James et moi parlons plusieurs fois par jour et il est totalement coordonné sur la direction stratégique du sport automobile Mercedes et du Grand Prix Mercedes.

«Nous avons décidé du rôle de CTO – cela devait être il y a un an ou deux, nous avons discuté de l’avenir du rôle principal de l’équipe chez Mercedes, et il a clairement indiqué que ce n’était pas pour lui.

«Je suis également à la tête du sport automobile Mercedes et il est donc logique d’avoir un directeur technique pour tous les programmes de sport automobile. Je suis donc le PDG et il est le CTO et il a apprécié cette idée, alors nous avons travaillé là-dessus pendant un an.

«Depuis, évidemment, je réfléchis, je regarde et j’observe ce qui se passe là-bas et qui fait du bon travail pour que je puisse enfin prendre du recul par rapport à cette folie.

Wolff a également expliqué la progression d’Elliott pour occuper un poste plus élevé au sein de la configuration technique des champions du monde.

“Mike Elliott s’est presque joint à moi – il venait de Renault et était à la tête de l’aéro là-bas”, a déclaré Wolff.

«J’ai eu une très bonne relation avec lui pendant toutes ces années et c’est un ingénieur extrêmement compétent, intelligent et intellectuel et quelqu’un qui a été un pilier fondamental dans le succès de l’équipe et reconnu de toute l’organisation.

«C’est pourquoi je suis vraiment heureux qu’il soit devenu le directeur technique.»

