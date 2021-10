James Allison explique pourquoi Lewis Hamilton n’a pris un nouvel ICE qu’en Turquie

James Allison a expliqué que Lewis Hamilton n’avait pris en charge qu’un nouvel ICE en Turquie, et non les sept autres composants, car cette partie était la seule préoccupation de Mercedes.

Contrairement au moment où Max Verstappen a pris sa pénalité moteur au Grand Prix de Russie, Red Bull lui a donné un tout nouveau système hybride, Mercedes a choisi de ne pas remplacer les sept parties du groupe motopropulseur de Hamilton à Istanbul Park.

Au lieu de cela, il n’a pris qu’un nouveau moteur à combustion interne et la pénalité de 10 places qui l’accompagnait.

Et c’est tout simplement parce que c’était la seule partie qui préoccupait Mercedes.

C’était une décision inhabituelle car la plupart des équipes, lorsqu’elles ont dû encaisser des pénalités de moteur, ont parcouru tout le chemin, sentant qu’une chute de 10 places peut aussi bien être une 20.

Mais pour Hamilton, pilote en course pour un titre mondial, c’est une autre histoire.

En tant que tel, Mercedes a décidé de ne remplacer que la partie qui les inquiétait, Allison et ses collègues estimant que Hamilton peut voir la saison dans le cadre de l’allocation des six autres parties.

Hamilton est passé de la 11e place sur la grille à la 5e place en Turquie, avec six points de retard sur Verstappen dans la course au titre.

« Je vais y répondre, mais je dois d’abord donner un peu de contexte », a déclaré Allison lorsqu’on lui a posé la question lors du débriefing de Mercedes.

« La soi-disant unité de puissance, l’ensemble du dispositif qui propulse la voiture vers l’avant, est composé de sept composants différents. L’ICE, le moteur à combustion interne, le Turbo, le MGU-H, le MGU-K, le magasin d’énergie, c’est la batterie, l’électronique de contrôle qui va avec et le système d’échappement – ​​c’est sept éléments.

« Chacun de ces sept éléments est autorisé en quantités limitées dans tout un championnat. Si vous remplacez l’un de ces sept éléments au-dessus du maximum qui vous est autorisé, alors vous prenez une pénalité et vous prenez une pénalité de 10 places pour chacun des éléments qui dépasse son nombre autorisé.

« Dans notre voiture, nous savons que ce sera un défi d’arriver à la fin de l’année avec les moteurs à combustion interne que Lewis avait, les trois qui lui sont autorisés. Il fallait donc choisir un moment où il était judicieux pour nous d’en introduire un nouveau pour nous donner une bonne chance de courir jusqu’à la fin du championnat en pleine forme.

« Maintenant, nous aurions bien sûr pu remplacer l’ensemble du groupe motopropulseur, mais si vous faites cela, vous remplacez chacun de ces sept éléments, en prenant dix places pour le premier, puis 10 places pour le second et bien sûr vous êtes au dos de la grille.

« Donc, dès que vous prenez plus de deux éléments, vous êtes à l’arrière et vous pourriez aussi bien prendre tous les autres pour aller avec. Mais dans notre cas, le domaine que nous voulions nous rassurer le plus sur le reste de la saison était le moteur à combustion interne.

« Et si nous limitions notre changement à cela, nous pourrions ne prendre que les 10 places, ne pas être à l’arrière de la grille et notre plus grande inquiétude à ce stade serait juste le cœur dans la bouche que nous éprouverions au départ de la course en croisant les doigts et les orteils pour que Lewis puisse franchir ce premier virage en toute sécurité.

« Et en effet, ce fut un moment très tendu pour nous tous dans ce départ humide et glissant et ce fut un grand soulagement de le voir sortir indemne de ce premier virage. »