James Allison: Mercedes sera “bien servi” sous Mike Elliott

James Allison est convaincu que Mercedes est entre de bonnes mains et Mike Elliott est en train de lui succéder en tant que directeur technique.

Début juillet, le titre du poste d’Allison a changé pour celui de directeur technique et son rôle précédent a été confié à Elliott, qui était auparavant le directeur de la technologie de l’équipe.

Cependant, il ne s’agit pas seulement d’un changement de fonctions « au bord de la falaise », car Allison a confirmé que le transfert s’étendrait sur le reste de la saison pour assurer une transition aussi fluide que possible.

Après un long passage en tant que directeur technique, qui a débuté en 2017, Allison prend du recul par rapport à la gestion quotidienne des opérations techniques des champions du monde à un moment où ils sont impliqués dans une bataille de plus en plus difficile avec Red Bull pour conserver leurs deux titres de F1.

Allison a admis avoir des émotions contradictoires, mais est convaincue qu’Elliott a les bonnes références pour réussir.

“J’ai des sentiments très mitigés à ce sujet”, a déclaré Allison, 53 ans, au podcast F1 Nation. “C’est de loin le travail le meilleur, le plus excitant et le plus épanouissant que j’ai eu au cours de ma carrière et j’ai adoré chaque instant passé en tant que directeur technique ici au cours des quatre saisons précédentes et de la demi-saison jusqu’à présent. .

« Et donc décider volontairement de transmettre cela à un successeur est une expérience étrange parce qu’il n’est pas normal de s’éloigner d’une chose que vous aimez.

«Mais néanmoins, la personne qui vient ensuite, Mike, prendra le relais et accélérera avec. Il y apportera une vigueur et un dévouement dont je suis sûr que l’équipe sera très bien servie. Son niveau de jugement technique et ses valeurs et comportements en tant que leader sont de premier ordre.

“C’est un grand plaisir de voir Mike avoir sa chance et de savoir que l’équipe sera bien servie sous ses ordres, et un grand plaisir de savoir que le transfert se déroule de manière agréable, organisée et où je peux sentir que je ‘ m m’éloigner de l’équipe en bonne forme – m’éloigner de la direction technique qui est.

“Ce faisant, je peux tourner mes pensées vers mon nouveau défi, vers mon nouveau rôle, où j’espère continuer à être utile et utile mais où la nature du rôle sera moins immédiate, moins viscérale que le rôle de directeur technique.

Allison a développé le changement de rôle officiel du 1er juillet, ne représentant pas réellement un changement soudain dans ce que lui et Elliott faisaient.

“Mike fait déjà beaucoup de choses depuis un certain temps et je l’ai aidé à voir le genre de rythme de mon travail et je continuerai à être un soutien pour lui, j’espère, donc ce n’est pas une sorte de truc au bord de la falaise dans dans tous les cas », a expliqué Allison.

“Le genre de nouveau poste approprié sera probablement plus en janvier de l’année prochaine, et le reste de cette année sera davantage une transition progressive entre le soutien de Mike et la concentration totale sur le nouveau rôle au fur et à mesure que la saison avance.”

