James Allison passe à un nouveau rôle dans le remaniement de Mercedes

Mercedes a annoncé un changement dans sa structure de direction technique avec James Allison pour devenir leur nouveau directeur technique le 1er juillet.

Le rôle nouvellement créé auquel Allison est en train de passer signifie qu’il prendra du recul par rapport à la gestion quotidienne des opérations techniques de Mercedes en Formule 1.

Le remplaçant en tant que directeur technique sera un membre de longue date de l’équipe Mercedes, Mike Elliott. Il a rejoint les Silver Arrows en 2012 en tant que responsable de l’aérodynamique et, depuis 2017, est le directeur de la technologie de l’équipe.

Nous sommes ravis d’annoncer la prochaine étape de l’évolution de notre structure de direction technique pour les années à venir! 👏 À partir du 1er juillet, James Allison entamera un nouveau rôle de directeur technique, Mike Elliott étant promu directeur technique. 👇 – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 9 avril 2021

«Ce fut un grand plaisir et un privilège de travailler pour James plus tôt dans ma carrière chez Renault, et depuis quatre ans chez Mercedes», a déclaré Elliott.

«Ses antécédents dans le sport parlent d’eux-mêmes, et il a été un coéquipier et un leader fantastique pour moi pendant cette période. Ce sont de grandes chaussures à combler et je suis ravi que nous puissions faire appel à son expertise dans son nouveau rôle de CTO.

«Sur le plan personnel, c’est une formidable opportunité de devenir directeur technique d’une équipe comme Mercedes, et je dois remercier Toto et notre société de m’avoir fait confiance pour franchir ce nouveau rôle.

«C’est un privilège incroyable de faire partie de cette équipe et je sais que la force de leadership à tous les niveaux de l’entreprise sera essentielle à notre succès futur.

«J’ai hâte de commencer et de relever les nombreux défis techniques passionnants qui nous attendent dans les mois et les années à venir.»

Alors qu’Allison s’éloigne des opérations quotidiennes, Mercedes dit qu’il continuera à “ travailler en étroite collaboration ” avec les équipes de Brackley et de Brixworth.

