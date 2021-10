James Allison pense que Red Bull a dépassé Mercedes au Grand Prix des États-Unis

James Allison pense qu’un « week-end de développement plus fort » pour Red Bull que Mercedes s’est avéré décisif lors des qualifications du Grand Prix des États-Unis.

L’action d’Austin avait commencé avec Mercedes facilement la classe du peloton en FP1, Max Verstappen à seulement une seconde de l’homme le plus rapide Valtteri Bottas, mais par la suite le vent a tourné.

Sergio Perez a dominé les feuilles de temps dans les FP2 et FP3 sur le Circuit of The Americas et était en passe de remporter sa première pole position en F1, avant d’être devancé dans les phases finales par Verstappen et Lewis Hamilton.

Par conséquent, les deux protagonistes du Championnat du Monde s’aligneront sur la première ligne de la grille avec Perez juste derrière, donnant à Red Bull un avantage de deux contre un alors que Bottas part en neuvième position après avoir encouru une pénalité moteur pour la troisième fois dans la dernière. quatre courses.

Interrogé sur Sky F1 pour savoir si la convergence des performances était due à une baisse de son équipe ou à une amélioration de Red Bull, le directeur technique de Mercedes, Allison, a déclaré : « Probablement un peu de chacun.

« Nous utilisions, en qualifications, des réglages très similaires à ceux où nous avons commencé en FP1, après avoir migré un peu entre les temps puis revenir, donc je pense probablement un peu plus à Red Bull ayant un week-end de développement plus fort que nous. fait.

« Je suppose que nous avions de grands espoirs après le FP1. FP2 était un peu plus difficile et c’est un peu comme ça depuis. Nous avons été à la pointe, mais pas vraiment avec l’avantage que nous avons vu dans certaines des autres courses récentes, donc ça n’a pas été facile.

Il a tout donné là-bas ! Lewis partira de la première ligne à Austin. 👊 Encore tout à jouer. pic.twitter.com/pLCkbMtg4G – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 23 octobre 2021

Pressée par Verstappen et Perez à propos de la menace à deux volets pour Hamilton, Allison a commenté : « La meilleure protection sera si nous sommes rapides.

« Si nous pouvons distancer le Red Bull derrière, alors nous obtiendrons une protection stratégique contre cet écart. Mais évidemment, deux contre un est définitivement un meilleur endroit où être. Il faudra juste compter sur la rapidité.

« Je suppose que Lewis saura comment se comporter. Il connaît très bien cette piste et c’est l’un des meilleurs pour s’occuper de ses pneus.

Le consensus dans le paddock est que l’usure des pneus sera critique en raison de la forte dégradation à des températures de piste d’environ 40 ° C.

« Ce sera très difficile de garder les pneus dans une fenêtre heureuse », a ajouté Allison. « Ils voudront être du côté chaud du bonheur et ce sera la chose qui déterminera la course de demain.

« La voiture qui peut garder ce pneu arrière intact, dans ce qui sera presque certainement un double bouchon cloué, sera la voiture qui prospère. »