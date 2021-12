James Anderson a eu la réponse parfaite à la luge de Mitchell Johnson en 2013/14 Ashes and Australia fast bowler a chanté Frozen dans sa tête pour bloquer les chants de Barmy Army

La série Ashes 2013/14 est une série dont les fans anglais ne voudront pas se souvenir rapidement.

L’équipe d’Alastair Cook a été déchirée en Australie, perdant 5-0 dans des circonstances embarrassantes alors qu’elle perdait les 100 guichets au cours des cinq tests.

Johnson et Anderson ont eu une série enflammée en 2013/14

Rien ne s’est bien passé pour l’Angleterre lors de cette tournée, mais il y avait encore de la luge féroce des deux côtés en cours de route.

L’un des moments les plus mémorables est survenu lors du troisième test à Perth entre Mitchell Johnson et James Anderson.

Johnson avait été une figure de ridicule pour les fans anglais, qui se moquaient souvent de son bowling.

L’armée Barmy a été amorcée par son chant: « Il joue à gauche, il joue à droite… Mitchell Johnson, son bowling son s****. »

Mais quelque chose a changé avant la série et le lanceur rapide a atteint une forme impressionnante.

.

Johnson a déchiré l’Angleterre pendant les cendres

Il jouait au bowling avec un rythme sérieux, et l’Angleterre a été obligée de manger leurs mots alors qu’il terminait la série avec 37 guichets.

Johnson était sûr de faire savoir aux touristes à quel point ils jouaient mal à chaque occasion.

Un moment brillant a été filmé entre Anderson et Johnson au WACA alors que l’Anglais s’apprêtait à jouer aux quilles.

Johnson a été entendu se moquer de la légende anglaise en disant: «Pourquoi gazouillez-vous maintenant, mon pote? Vous n’aurez pas de guichets.

Anderson a dûment livré et avec le ballon suivant a frappé les moignons et s’est retourné, les bras tendus, pour en redonner à l’Australien.

Anderson a donné autant qu’il est revenu à Johnson

C’était la réplique parfaite à une partie de la luge, mais un petit moment dans une série par ailleurs abyssale.

Johnson a déclaré à l’époque: « Vous savez que la chanson arrive – alors je viens de chanter Frozen dans ma tête! Une chanson joyeuse. Laisser aller… »

Le fileur anglais Monty Panesar a ajouté : Nous avons sous-estimé Johnson. Peut-être que nous sommes devenus trop confiants que la chanson de Barmy Army était correcte – il joue à gauche, il joue à droite. Et il a en fait prouvé que nous avions tous tort.

« J’avais l’impression qu’à l’entraînement, nous ne nous préparions pas du tout pour Mitchell. Même après Brisbane, nous pensions que cela pourrait être unique. Il a un bon sort en lui, il ne trouvera pas son rythme toutes les séries, il va faire un mauvais match.

« Mais il ne l’a pas fait. Il est devenu de plus en plus fort. En fait, il est devenu plus rapide. Et c’était la différence dans toute la série – le facteur Johnson. «

Offre de pari du jour

PADDY POWER offre à tous les nouveaux clients 50 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £ sur le football cette semaine

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

*Placez un pari d’avant-match de 10 £ sur n’importe quel marché du football entre le 2 décembre et le 24 décembre, au minimum. cotes 1/2 (1,5) – obtenez un total de 50 £ en paris gratuits, 30 £ sur le règlement des paris et 20 £ supplémentaires le jour suivant. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le vendredi 24 décembre à 23h59. Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (dépôt Apple Pay exclu). Les CGU s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org 18+