James Anderson hors du premier Ashes Test, l’Angleterre abandonne Bairstow, mais Ben Stokes revient pour affronter l’Australie au Gabba

James Anderson a été exclu du premier Ashes Test, la série devant commencer mardi à minuit.

L’Angleterre insiste sur le fait qu’il est suffisamment en forme pour jouer, malgré les informations faisant état d’un problème au mollet, mais a choisi d’adopter une approche pragmatique envers leur couturier de 39 ans.

.

Anderson ne jouera pas dans le premier Test à Brisbane

.

Bairstow a été retiré de l’équipe d’Angleterre

Le calendrier contre l’Australie est chargé avec les cinq tests serrés dans une période de six semaines.

« Jimmy est apte à jouer et n’est pas blessé. Avec cinq tests en six semaines, le plan était de le préparer pour le deuxième test à Adélaïde », a déclaré un porte-parole de l’équipe.

« Avec l’accumulation limitée que nous avons eue jusqu’à présent sur la tournée, lui et la direction ne voulaient pas prendre le risque qu’il joue après ce qui s’était passé en 2019 à Edgbaston, lorsqu’il est tombé en panne le premier matin.

« Il a joué à pleine capacité hier pendant un peu moins d’une heure et était physiquement bien placé.

« Il fera la même chose aujourd’hui à l’entraînement. Il restera avec le groupe Test cette semaine et travaillera avec les entraîneurs de The Gabba.

.

Stokes est prêt à participer au premier test après sa pause du cricket

Ollie Pope a remporté la bataille pour une place dans l’ordre intermédiaire de l’Angleterre contre Jonny Bairstow, tandis que Stuart Broad et Jack Leach devraient se battre pour la dernière place de l’équipe.

Ben Stokes est prêt à partir et a été nommé dans les 12 hommes pour le premier test au Gabba.

Angleterre : Root (c), Broad, Burns, Buttler (wkt), Hameed, Leach, Malan, Pope, Robinson, Stokes, Woakes, Wood

Offre de pari du jour

PADDY POWER offre à tous les nouveaux clients 50 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £ sur le football cette semaine

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

*Placez un pari d’avant-match de 10 £ sur n’importe quel marché du football entre le 2 décembre et le 24 décembre, au minimum. cotes 1/2 (1,5) – obtenez un total de 50 £ en paris gratuits, 30 £ sur le règlement des paris et 20 £ supplémentaires le jour suivant. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le vendredi 24 décembre à 23h59. Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (dépôt Apple Pay exclu). Les CGU s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org 18+