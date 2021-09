James B. Stewart et Tom Junod sur l’écriture sur le 11 septembre

Vingt ans se sont écoulés depuis le 11 septembre. Les écrivains Tom Junod et James B. Stewart s’arrêtent pour se souvenir et réfléchir aux événements de cette journée. Bryan s’entretient avec Stewart pour discuter de son article du New Yorker de 2002, “Les vrais héros sont morts”, qui suit Rick Rescorla – ancien soldat, officier, spécialiste de la sécurité et héros qui a aidé à sauver des milliers de vies le 11 septembre – à travers son histoire d’amour avec sa femme, Susan (0:53). Plus tard, Tom Junod s’arrête pour parler de son article Esquire de 2003 qui se concentre sur la tristement célèbre image de “The Falling Man”. Ils discutent de la façon dont l’histoire est née, pourquoi trouver l’identité de l’homme sur la photo était important et comment l’histoire est reçue des années plus tard (27:40).

Hôte : Bryan Curtis

Invités : James B. Stewart et Tom Junod

Productrice associée : Erika Cervantes

