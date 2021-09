James Blake annonce la tournée britannique “Friends That Break Your Heart”

James Blake a annoncé une tournée au Royaume-Uni et en Europe pour soutenir son prochain album Friends That Break Your Heart.

La tournée comprendra une série de dates à Glasgow, Manchester et Sheffield, ainsi qu’un concert à l’Alexandra Palace de Londres. Les billets seront mis en vente à 9h00 vendredi prochain (24 septembre).

Les rendez-vous de Blake débutent le 30 avril 2022 à l’O2 Academy de Glasgow avant de se terminer à Alexandra Palace le 17 mai 2022.

Plus tôt ce mois-ci, l’auteur-compositeur a publié “Derniers mots célèbres,” un autre single de son prochain album Friends That Break Your Heart.

Le single, qui a été créé le 13 septembre sur The Zane Lowe Show d’Apple Music 1, fait suite à celui de juillet “Dites ce que vous voulez” et le mois dernier “La vie n’est pas la même.”

Le cinquième album de l’auteur-compositeur et producteur devrait sortir le 8 octobre via Polydor. Il a été récemment repoussé par rapport à sa sortie initiale du 10 septembre en raison de retards dans le pressage de vinyles au milieu de la pandémie de COVID-19.

Blake a récemment parlé du nouvel album et de ses singles. “La chanson [‘Say What You Will’] consiste à trouver la paix avec qui vous êtes et où vous en êtes, peu importe à quel point les autres semblent bien faire », a déclaré Blake à propos de « Say What You Will ». “La comparaison est vraiment le voleur de joie.”

La nouvelle chanson de Blake a été coproduite et co-écrite par le duo Take A Daytrip, connu pour son travail sur des chansons telles que “Mo Bamba” de Sheck Wes, “Montero (Call Me by Your Name) de Lil Nas X), » et « The Scotts » de Travis Scott et Kid Cudi.

Friends That Break Your Heart devrait présenter des apparitions de SZA, JID, SwaVay et Monica Martin.

L’album fera suite à Les reprises de Blake EP, qui comportait des interprétations de morceaux de Frank Ocean, Billie Eilish, et Joy Division.

Visitez le site Web de James Blake pour les dates de tournée et les informations sur les billets.