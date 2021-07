James Blake annonce un nouvel album “Friends That Break Your Heart”

Plus de deux ans se sont écoulés depuis la sortie de son album 2019 acclamé par la critique Assume Form, chanteur britannique et musicien électronique James Blake a annoncé que son cinquième album studio Friends That Break Your Heart arrivera le 10 septembre via Republic Records et Polydor Records.

Considéré comme un album concept, Friends That Break Your Heart comprend 12 morceaux avec des collaborations avec SZA, JID, SwaVay et Monica Martin. Parallèlement à l’annonce de l’album, Blake a partagé le premier single du projet “Dites ce que vous voulez. ” La production profonde de la piste glisse dans et hors de la piste pour faire place à la voix époustouflante de Blake.

« La chanson parle de trouver la paix avec qui vous êtes et où vous en êtes, peu importe à quel point les autres semblent réussir », dit Blake. “La comparaison est vraiment le voleur de joie.”

La piste arrive avec un clip vidéo d’accompagnement mettant en vedette FINNEAS, bien connu pour son travail en collaboration avec sa sœur Billie Eilish ainsi que pour ses sorties en solo et son travail de production avec Selena Gomez, Camila Cabello, et plus encore. Le visuel porte la même profondeur de “Say What You Will” avec une touche comique ajoutée au récit. La piste elle-même encourage les spectateurs à porter un jugement comme ils le souhaitent, car il s’avérerait vain de lutter contre le fait qu’ils le fassent.

“Je peux trouver mon chemin sans super-pouvoirs / Je peux prendre ma place sans devenir aigre”, chante Blake sur le deuxième couplet. “Je ne rendrais peut-être pas fiers ces psychopathes / Au moins, je peux voir les visages des petites foules.” Le kicker est que dans le clip, la foule est entièrement composée de copies de FINNEAS.

En tant que premier avant-goût du prochain album, “Say What You Will” attire les auditeurs dans ce que Blake doit venir. Heureusement pour lui, la foule de sa tournée d’automne de 15 dates aux États-Unis qui vient d’être annoncée comprendra bien plus qu’une seule copie de la même personne. Blake lancera la tournée en soutien à Friends That Break Your Heart à l’Observatory North Park de San Diego, en Californie, le 16 septembre.

Le trek comprendra des arrêts dans l’Oregon, Washington, Colorado, Minneapolis, Michigan, Illinois, Massachusetts, Philadelphie, New York, Washington DC et Caroline du Nord avant de se terminer à Atlanta, Georgia’s Tabernacle le 15 octobre. Les billets seront mis en vente vendredi, juillet le 30 à 10h00 heure locale via le site officiel de James Blake.

Friends That Break Your Heart est notre 10 septembre et est disponible en pré-commande dès maintenant.