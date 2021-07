James Blake taquine une nouvelle musique via une vidéo sur les réseaux sociaux

Plus tôt aujourd’hui, James Blake prendre à Instagram pour teaser de la nouvelle musique, notant que la chanson à venir était “Coming soon… link in bio to pre-save.” La vidéo montre Blake au piano filmé en noir et blanc, chantant dans sa signature de fausset avec un minimum de percussions pour le soutenir.

C’est le premier avant-goût de la nouvelle musique de Blake depuis sa sortie ses reprises EP en décembre 2020. Ce disque comprenait certaines de ses reprises préférées, avec son interprétation très attendue de “quand la fête est finie” de Billie Eilish, ainsi que sa version acclamée par la critique de “Godspeed” de Frank Ocean et sa prise de l’Ewan MacColl -écrit “La première fois que j’ai vu ton visage”.

“Faire ces reprises et ces performances en direct m’a permis de continuer cette année…”, a déclaré Blake en annonçant l’EP sur les réseaux sociaux. “J’ai choisi d’enregistrer quelques-uns en studio et c’est devenu cet EP.”

Tout en passant du temps à la maison pendant le verrouillage, Blake a passé une grande partie de ses journées à faire des couvertures demandées par les fans sur les réseaux sociaux. Avec une réponse aussi positive, l’artiste a ensuite publié officiellement sa reprise très populaire de “Godspeed” de Frank Ocean, qui a généré plus de 5 millions de vues sur TikTok et a suscité des éloges de la part des fans et de la presse, avec Hypebeast notant: “Il respire son esprit fantomatique voix tout au long, superposant sa prestation émouvante aux accords squelettiques du piano.

«Ce fut une joie de découvrir de nouvelles musiques et de nouvelles façons de jouer des chansons que j’ai déjà entendues», dit-il à propos de son inspiration pour créer cet EP.

The Covers EP, fait suite à son EP de danse, Before. L’EP 4 titres est un hommage à ses jours de club londonien, alors que Blake revient à ses racines sur ces pistes de dancefloor profondes et immersives tout en présentant l’évolution de sa musique.

S’adressant récemment à NME, Blake a discuté de son «aspiration» au retour de la scène du clubbing, qui a été largement fermée en 2020 par la pandémie de coronavirus.

